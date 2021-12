Jeff Hardy publié par la WWE et les fans sont bouleversés

Jeff Hardy a été publié par la WWE et les fans ne sont pas contents. Selon Fightful, la WWE a laissé partir Hardy après qu’il aurait refusé l’aide et la rééducation de l’entreprise. Hardy aurait été renvoyé chez lui alors qu’il était sur la route ce week-end. Il a raté l’événement de dimanche à Corpus Christi, au Texas, après avoir travaillé en direct samedi à Edinburg, au Texas, avec le roi Xavier Woods et Drew McIntyre. Il a été rapporté que Hardy avait l’air de cogner pendant le match et est parti alors que le match se poursuivait.

Hardy a eu des problèmes avec la drogue et l’alcool au fil des ans. Il est apparu sur Broken Skull Sessions en novembre et a parlé d’avoir été arrêté en 2009 pour avoir commandé illégalement des pilules sur ordonnance contrôlées. « Je commandais des pilules illégalement par la poste [and] avoir été cassé. L’équipe SWAT vient dans ma maison, moi et ma femme et notre petit chien », a déclaré Hardy, selon Wrestling Headlines. « J’ai été arrêté. J’ai été arrêté pour avoir obtenu des pilules illégalement. Je pensais que ma vie était finie. (Je) suis allé en prison ce week-end. Ce fut une expérience époustouflante. J’étais terrifié. Je pensais que ma vie était finie. C’était le moment qui m’a vraiment fait peur. Hardy a également été arrêté à deux reprises en 2019 pour des problèmes liés à l’alcool. Voici un aperçu des fans de la WWE et des Superstars réagissant à la sortie de Hardy.

Champion de la WWE Big E

Jeff Hardy est tellement aimé de ses fans et de ses pairs. Je n’ai jamais entendu un mot négatif à son sujet et il m’a toujours traité avec une telle gentillesse. Je lui souhaite juste le meilleur, ainsi qu’à sa famille. – Ettore « Big E » Ewen (@WWEBigE) 9 décembre 2021

Un fan a répondu : « Pareil, c’est tellement malheureux de voir que tant de gens sur Twitter s’empressent de dire oh AEW et la WWE se trompent, mais pour ne pas dire dang, j’espère que Jeff va bien. La vérité, c’est que tout ce qui compte dans cette situation, c’est sa santé. Mon cœur va vers lui et j’espère que tout va bien.

précédentsuivant

Ondes positives

Comme personne ne connaît la situation exacte, je veux juste envoyer de bonnes vibrations à Jeff Hardy. J’espère que quoi qu’il arrive maintenant, il est juste heureux et en bonne santé. Rien d’autre ne compte. – Simon Miller (@SimonMiller316) 9 décembre 2021

Un fan a répondu: « J’espère vraiment le meilleur pour Jeff. L’histoire mise à part, il est le gars qui m’a vraiment fait entrer dans la lutte et son charisme est sans pareil. J’espère que l’histoire ne se répète pas, mais si c’est le cas, il mérite de l’aide. Et j’espère que s’il lui en reste plus, les frères prendront leur retraite ensemble. »

précédentsuivant

transcendant

Jeff Hardy transcende la race, l’âge, le sexe, le genre, la classe, la nationalité, tout. Vous montrez à Jeff Hardy un mec de 45 ans en Slovaquie, il va commencer à faire le signe de la main et à faire la danse. – khris. (@notKHRIS) 9 décembre 2021

Un fan a déclaré: « Après avoir repris le catch il y a quelques mois, Jeff est rapidement devenu l’un de mes favoris. J’espère qu’il va bien pour le long terme. »

précédentsuivant

La superstar de la WWE Cédric Alexander

Jeff Hardy et Matt en tant que Hardy Boyz ont contribué à façonner mon amour pour la lutte professionnelle. J’ai pu partager une bague avec Jeff à plusieurs reprises et j’en ai apprécié chaque instant. Merci d’être juste Jeff Hardy – PRIME Alexander (@CedricAlexander) 9 décembre 2021

Un autre fan a répondu: « Un autre fan a répondu: Jeff Hardy était la seule personne dont je me souviens avoir regardé dans le premier de chaque match que j’ai vu. Il a frappé ce mouvement fou d’une échelle et à partir de ce moment-là, je me sens amoureux de la lutte professionnelle. J’espère qu’il c’est bien. »

précédentsuivant

Bien-aimé

Jeff Hardy est l’un des lutteurs les plus aimés de tous les temps. J’espère vraiment qu’il obtiendra l’aide dont il a besoin. – Fonctionnalités de lutte (@WrestleFeatures) 9 décembre 2021

Un fan a écrit: « Cela me déçoit vraiment de savoir à quel point il était avec les fans et l’est toujours. C’est finalement à lui de changer, mais connaître son passé ne va probablement pas arriver tristement. »

précédentsuivant

lui souhaiter bonne chance

Jeff Hardy a été libéré de la WWE. il n’y a pas si longtemps, nous parlions du fait qu’il était tellement aimé par les fans qu’il pourrait avoir une dernière course au titre/événement principal. Quelle que soit la situation, j’espère que Jeff Hardy va bien avec sa santé. pic.twitter.com/Rt3TqaJz9a – Wrestle Views (@TheWrestleViews) 9 décembre 2021

Et ce fan a écrit: « Je pensais que Jeff allait être l’adversaire de Roman au Rumble. La querelle de bridge pour nous amener à la saison Mania. »

précédent