Jeff Hardy était déjà une star parmi les fans de la WWE avant son match d’échelle avec The Undertaker en 2002.

Mais était-il un acteur du Main Event ? Quelqu’un qui pourrait gagner un titre ? Même s’il a perdu, il est devenu ce genre de nom du jour au lendemain après avoir monté un chef-d’œuvre avec The Deadman.

Undertaker a mal battu Jeff Hardy lors de leur rencontre, mais Hardy a continué à venir

Undertaker était le champion incontesté de la WWE à l’époque et a défendu la ceinture contre Hardy lors d’un épisode de RAW.

S’adressant à talkSPORT avant Survivor Series, Hardy a expliqué à quel point ce match l’avait fait et comment il avait réussi à ennuyer Undertaker ce jour-là!

«C’était bizarre parce que les échelles étaient comme mon truc à l’époque. Mon gros truc des autres matchs TLC et ainsi de suite. Donc, pour ‘Taker, faire ça pour moi était tout simplement énorme pour moi en général, en particulier pour ma carrière solo sans Matt, cela a fait des merveilles pour moi », a expliqué Hardy.

« Juste mettre en place du sport avec l’Undertaker… L’un de mes plus beaux souvenirs était de monter sur sa Harley [Davidson] là-bas et prétendant que je faisais un nac nac sur une moto tout-terrain et que je le p***** et qu’il est venu après moi [laughs].

La fin du match a vu un Undertaker au talon lever la main de Jeff Hardy avec admiration après le passage à tabac qu’il a reçu

« Toute l’histoire de l’outsider contre l’homme et la légende, mais il ne pouvait pas garder l’outsider à terre, peu importe ce qu’il m’a fait, puis le signe de respect à la fin et je m’effondre alors que RAW quitte l’antenne avec moi en regardant ma main comme ‘est-ce que c’est vraiment arrivé ?’ C’était un miracle.

Dans les coulisses, Hardy a déclaré qu’il était évident que tout le monde pensait que c’était un travail bien fait.

« Oui, tout le monde était très content. Je ne sais pas si nous avons eu l’ovation debout, je pense que nous l’avons peut-être, mais tout le monde était très satisfait du match et c’était très mérité.

S’adressant à talkSPORT l’année dernière, The Phenom a révélé qu’il n’était pas ravi de participer à un match de classement en premier lieu et que ce serait le seul match de classement direct que Taker aurait jamais eu au cours de ses 30 ans de carrière à la WWE.

Le cœur de Jeff Hardy était à l’honneur contre The Undertaker

«Je me souviens être arrivé à l’arène ce jour-là et je n’avais aucune idée que j’étais dans un match d’échelle jusqu’à ce que j’y arrive. J’étais comme ‘hmmmm’ – je n’étais pas vraiment ravie à ce sujet ! J’étais comme si ce n’était vraiment pas mon fort, ce n’est pas ce que je fais le mieux.

« Mais cela a fait briller Jeff et les choses qu’il a faites », a expliqué ‘Taker.

« C’était bien parce que cela m’a sorti de ma zone de confort, m’a fait essayer d’atteindre autre chose parce que je voulais que le match soit évidemment un succès et nous avons eu la chance qu’il soit très réussi.

Une grande partie de la carrière de Jeff Hardy a été liée aux échelles

« Ce sont le genre de choses qui se produisent et qui vous aident simplement sur le plan créatif, car vous vous sentez parfois à l’aise de faire les mêmes choses. Ça m’a poussé et ça m’a permis de pousser Jeff et lui pouvoir briller dans son genre de match.

«Je suis donc très fier de ce match. Je pense que c’était peut-être le seul [ladder] match auquel j’ai jamais participé. Je ne peux pas penser au sommet de ma tête d’un autre. Nous avons donc réussi du premier coup, nous n’avons pas eu à recommencer !

