Jeff Hardy sorti: les stars de la WWE Big E, Bayley et plus rendent hommage

Le monde de la lutte a réagi au départ de Jeff Hardy de l’entreprise (Photo: WWE)

Les superstars de la WWE Big E, Bayley et bien d’autres ont rendu hommage à Jeff Hardy après sa libération.

The Charismatic Enigma – qui a signé pour l’entreprise aux côtés de son frère Matt en 1998 et est parti pour la première fois en 2003 avant un bref retour en 2006 pendant trois ans, puis son retour le plus récent en 2017 – a été licencié de l’entreprise jeudi, et beaucoup d’entre eux ses fans et ses pairs ont offert des mots gentils.

Le champion de la WWE Big E a écrit : » Jeff Hardy est tellement aimé de ses fans et de ses pairs. Je n’ai jamais entendu un mot négatif à son sujet et il m’a toujours traité avec une telle gentillesse. Je lui souhaite juste le meilleur, ainsi qu’à sa famille.

De nombreuses stars de haut niveau avaient des choses tout aussi gentilles à dire à propos de Jeff, y compris l’ancienne championne féminine Bayley, qui a partagé une photo d’elle-même dans les coulisses avec les Hardy Boyz, tous détenteurs d’or.

Elle a tweeté : » Les Hardyz m’ont donné tellement d’espoir à 12 ans de vivre un rêve qui semblait si hors de portée. Nous t’aimons tous, Jeff ! Vous êtes si spécial et vous ne souhaitez que le meilleur pour vous.

Mustafa Ali a rappelé son expérience sur le ring avec Jeff après qu’ils aient été réservés ensemble sur le Main Event, et il a admis qu’il avait été surpris par la performance de l’ancien champion du monde dans la nuit.

Le Hardyz m’a donné tant d’espoir à 12 ans de vivre un rêve qui semblait tellement hors de portée. Nous t’aimons tous, Jeff ! Vous êtes si spécial et vous ne souhaitez que le meilleur pour vous ð??????ð?????? pic.twitter.com/6TyXC3HOug – Bayley (@itsBayleyWWE) 9 décembre 2021

Il a révélé: « Je dois affronter Jeff Hardy lors du Main Event. J’ai supposé que Jeff allait y aller « doucement ».

‘Jeff dit « Nah mec, j’attendais ce match. Déchirons cette merde. Il donnait incroyablement. J’espère sincèrement le meilleur pour Jeff et sa famille.

Le champion des États-Unis Damian Priest a ajouté: « Je pense au monde de @JEFFHARDYBRAND. Rien que des pensées positives et nous souhaitons à cette bonne âme bienveillante.’

Et la star d’AEW, Lio Rush, a souligné l’inspiration que Jeff avait sur son rêve d’être un lutteur professionnel, et a ajouté qu’il « priait » pour la légende et sa famille.

Il a tweeté : » Merci #JeffHardy de m’avoir vraiment inspiré. Sans toi, il n’y aurait pas de moi dans ce monde de la lutte professionnelle. Merci pour votre faim, votre passion, votre dévouement et votre fidélité à votre famille. Prier pour toi. Prier pour eux. #Pour le meilleur’

Le départ de Jeff de la WWE intervient quelques jours après qu’il a été renvoyé chez lui après une tournée après avoir semblé « lent » lors d’un match lors d’un récent événement en direct.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Samedi, il est apparu au show show à Edinburg, au Texas, alors qu’il faisait équipe avec Drew McIntyre et King Xavier Woods pour affronter Roman Reigns et The Usos de The Bloodline.

Tel que rapporté par PWInsider et corroboré par Fightful à l’époque, Jeff s’est retiré du match et a « disparu dans la foule », où il a été suivi par la sécurité.

Dans une vidéo tournée par des fans publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir la star de 44 ans quitter le ring pendant le match et ne pas revenir célébrer avec ses partenaires après leur victoire.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : La WWE libère Jeff Hardy quelques jours après que la légende ait été renvoyée chez elle après un événement en direct



PLUS : La légende de la WWE Jeff Hardy pense que l’alter ego de Willow et Bob Ross pourrait combler le vide de Bray Wyatt





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();