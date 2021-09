Jeff Hardy veut combattre Roman Reigns

Avant de se retirer définitivement en tant que lutteur, Jeff Hardy veut se battre avec règne romain. Il est curieux que tous deux n’aient jamais vu leur visage dans un cordage en forme de combat. Cela a du sens étant donné leur statut différent de Superstar, mais ils ne l’ont même pas fait lors d’un événement non télévisé.

C’est peut-être pour ça “The Charismatic Enigma” a le rêve d’affronter le Champion Universel avant de raccrocher les bottes. C’est ce qu’il a dit lors d’une récente interview avec Wrestling Inside the Ropes :

“Mon objectif numéro un est définitivement d’être un champion universel une fois avant la fin de ma carrière.. Je ne sais pas combien il me reste et maintenant je vis comme au jour le jour ici. Donc je veux juste divertir les gens. C’est excitant d’être à nouveau devant le public en direct.

«C’est un homme tellement puissant. Chaque fois que je regarde SmackDown, j’adore The Usos et tout le truc de « Head of the Table ». ‘Le chef tribal’ est si fort. C’est définitivement un match de rêve, le match de rêve que j’ai pour ma carrière. Je n’ai jamais été sur le ring face à face avec Roman Reigns. C’est sur ma wish list et ça peut être une très belle rencontre.”