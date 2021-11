Jeff Johnson de Tiger King est mort à 58 ans

La star de Tiger King, Jeff Johnson, est décédée. Johnson, un revendeur de reptiles qui est apparu dans la première saison des docuseries à succès Netflix en mars 2020, est décédé à son domicile de l’Oklahoma en septembre de cette année. Le service de police d’Oklahoma City a confirmé à TMZ ce week-end que Johnson s’était suicidé. Il avait 58 ans.

Selon un rapport d’incident obtenu par TMZ, Johnson se disputait avec sa femme dans leur garage le mercredi 8 septembre lorsqu’il a « porté une arme de poing de style Glock à sa tête » et s’est suicidé. Leurs enfants étaient à la maison à ce moment-là. Sa femme a immédiatement appelé le 911 pour une tentative de suicide, et Johnson a été déclaré mort à son arrivée dans un hôpital voisin. L’épouse de Johnson a déclaré aux autorités que son mari n’avait souffert d’aucune maladie mentale et n’avait subi aucune tentative de suicide auparavant.

L’ex trafiquant de reptiles s’est suicidé devant son épouse. https://t.co/O8xhJRK4Z7 – TMZ (@TMZ) 22 novembre 2021

Johnson faisait partie des nombreuses personnalités présentées dans la série documentaire à succès Netflix Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. Il est apparu dans la saison 1, épisode 4, « Jouer avec le feu », des docuseries à succès de Netflix pour parler de Carole Baskin, la propriétaire de Big Cat Rescue et rivale de Joe Exotic, qui purge actuellement une peine de 22 ans de prison. Selon TMZ, Johnson aurait eu une rivalité avec Exotic. Les deux travaillaient tous les deux dans le monde des animaux exotiques et avaient été amis, même s’ils se seraient brouillés une fois que Jeff Lowe est entré en scène.

Le décès de Johnson marque la dernière tragédie à frapper Tiger King depuis que les docuseries ont pris d’assaut Internet en mars 2020. En septembre, Erik Cowie, un autre sujet de Tiger King, a été retrouvé mort dans un appartement de New York. Cowie était à New York pour rendre visite à un ami. Les enquêteurs ont trouvé une grande bouteille de vodka sur les lieux et ils ont appris que Cowie consommait de l’alcool « de manière excessive ». Aucune drogue n’aurait été trouvée sur les lieux. Le bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York a confirmé plus tard que Cowie était décédé des suites d’une consommation aiguë et chronique d’alcool. Sa manière de mourir a été décrite comme naturelle. Il avait 53 ans. Cowie était un gardien de zoo qui travaillait au parc animalier exotique Greater Wynnewood d’Exotic et figurait dans Tiger King: Murder, Mayhem and Madness de Netflix.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.