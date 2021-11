Jeff Johnson de « Tiger King » s’est suicidé, s’est suicidé et s’est suicidé

Une autre personne figurant dans « Tiger King » est décédée – seulement cette fois, par suicide… un suicide qui s’est produit juste devant un membre de la famille, alors disent les flics.

Ancien marchand de reptiles Jeff Johnson – qui a fait une brève apparition dans l’épisode 4 des docuseries ‘TK’ de 2020 pour parler Carole Baskin — s’est tué par balle en septembre, et l’a fait en présence immédiate de sa femme… ceci selon le département de police d’Oklahoma City.

Selon le rapport d’incident, obtenu par TMZ, Johnson se disputait avec son épouse dans leur garage le 8 septembre – alors que leurs enfants étaient également à la maison – et à un moment donné, l’homme a amené une arme de poing de style Glock jusqu’à sa tête. … et j’ai appuyé sur la gâchette.

L’épouse de Johnson a appelé le 911 pour tentative de suicide, et lorsque les policiers sont arrivés … ils ont dit qu’il avait encore un pouls et qu’il a été transporté d’urgence à l’hôpital. Malheureusement, Johnson a été déclaré mort à son arrivée.

Les flics notent que la femme de Johnson a déclaré que son mari n’avait souffert d’aucune maladie mentale et n’avait subi aucune tentative de suicide auparavant – on ne sait donc pas pourquoi il a fait cela.

Comme nous l’avons dit, le temps de Jeff sur ‘Tiger King’ a été de courte durée … mais mémorable en ce sens qu’il a expliqué le boeuf entre Joe Exotique et Carole. Chose intéressante, Jeff et Joe seraient également d’anciens amis devenus ennemis. L’histoire va … Jeff et Joe étaient cool dans le passé – car ils travaillaient tous les deux dans le monde des animaux exotiques – mais se sont brouillés une fois Jeff Lowe est entré dans l’image. À ce stade, Jeff les a frappés tôt et souvent … et vice versa.

Il y a un rapport selon lequel la maison de Jeff a en fait été incendiée au cours de cette querelle – mais on ne sait pas si son bœuf avec Joe et JL est lié de quelque manière que ce soit.

Jeff avait 58 ans.

