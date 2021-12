Jeff Lewis a attrapé COVID-19 lors d’une fête de vacances Superspreader et il n’a aucun regret à ce sujet

Flipping Out Jeff Lewis n’a aucun regret après avoir organisé une fête de vacances de 30 personnes où de nombreuses personnes ont attrapé COVID-19. Mais c’est un homme qui a fait virer sa fille de l’école maternelle parce qu’il ne pouvait pas arrêter de dire de la merde, donc clairement, il est doué pour prendre des décisions. Et organiser une fête à Los Angeles alors qu’Omicron se lève est une décision que Jeff ne regrette pas parce qu’il dit que cette fête était si bonne qu’elle valait « presque la peine de mourir pour ».

Les gens disent que dans l’émission SiriusXM de Jeff, Jeff Lewis Live, il a admis que le 21 décembre, il avait organisé une fête pour 30 de ses employés et amis. La fête a eu lieu à la maison de Los Angeles de Léa Noir, qui était sur Les vraies femmes au foyer de Miami. Non seulement Jeff a attrapé COVID-19, mais son co-animateur de radio aussi, Megan Tisserand, son assistant Shane Douglas, actrice Monika Casey, son petit ami parfois Scott Anderson, et invité de la fête Mercedeh « MJ » Javid Feight de Shahs of Sunset. Et Jeff se sent vraiment mal à ce sujet et souhaite avoir fait de meilleurs choix et évité un grand rassemblement dans une pandémie qui gonfle. PSYCHÉ! Il s’en fout ! Comme Jeff le dit : « Je ne regrette pas [it], au fait… C’était une soirée épique. Cela valait tellement la peine de mourir pour ça !

Mais Jeff prétend qu’il a essayé d’être prudent. Pour la fête, il a embauché une infirmière pour tester ses invités, qui, selon lui, sont tous vaccinés, avant qu’ils n’entrent à l’intérieur. Mais Jeff et d’autres ont eu COVID et MJ a trouvé un médecin pour le soigner. La fille de 5 ans de Jeff Monroe est actuellement avec son ex-partenaire Gage Edouard parce que ses nounous et femmes de ménage ont également contracté le COVID.

«MJ a trouvé un médecin… il nous a sauvé la vie. Il a apporté une thérapie par anticorps monoclonaux », a déclaré Lewis. «Je pensais qu’il était un faiseur de miracles. Il a dit que c’était réservé pour les cas les plus extrêmes, comme vous devez être hospitalisé, mais franchement, je ne voulais pas être hospitalisé – je voulais l’obtenir avant. J’ai donc décidé d’aller de l’avant et de le faire, avant d’être hospitalisé… Je dirais que je me sentais mieux dans les 12 heures », a-t-il poursuivi. « J’ai toujours la diarrhée, et j’ai toujours la toux et j’ai toujours des frissons mais au moins je n’ai plus de fièvre. » Jusqu’à ce qu’il soit de l’autre côté, Lewis a déclaré qu’il allait continuer à prendre ses distances avec sa fille de 5 ans, Monroe, qui est restée avec son autre père. Gage Edouard en attendant. « Je ne veux pas qu’elle tombe malade et je ne veux pas non plus m’occuper d’elle parce que je n’ai pas de nounous », a plaisanté Lewis, expliquant que quelques-unes de ses femmes de ménage et nounous qui travaillaient pour lui avaient également contracté le COVID. « J’en suis à deux et s’il arrive quelque chose à ces deux-là, je ne vais pas pouvoir me nourrir je ne sais pas qui va pouvoir s’occuper de moi !

Voici l’épisode Sirius si vous voulez écouter :

Siri, montre-moi la définition d’un idiot égoïste. Ces pauvres nounous et femmes de ménage. Plus tôt cette année, Jeff a déclaré que son ancienne femme de ménage et la véritable star de Flipping Out, trésor national Zoila Chavez, travaillait à nouveau pour lui en tant que nounou de sa fille les vendredis et samedis. Nous ne savons pas si Zoila est l’une des nounous qui ont attrapé COVID, mais nous saurons si elle l’était si Jeff Lewis est frappé par un éclair qui lui est lancé par Dieu.

