Jeff Lewis dit que sa fille a été rejetée de l’école privée après la soirée COVID Superspreader

Jeff Lewis peut-être repenser ses commentaires sur sa fête de vacances, car une remarque qu’il a faite à propos de COVID a peut-être fait rejeter sa fille de l’école privée.

Jeff a dit que sa fille de 5 ans, Monroe, vient de recevoir le feu vert d’une école privée, et il a insinué que c’est parce qu’il a posté qu’il avait organisé une fête de vacances à la maison de Léa Noir. Jeff a insisté pour qu’ils prennent des précautions et s’assurent que tout le monde est vacciné, mais il dit que dans les jours qui ont suivi, lui, avec le co-animateur Megan Tisserand, son assistant Shane Douglas, étoile « Shahs of Sunset » Mercedes Javid Feight, actrice Monika Casey et petit ami Scott Anderson tous testés positifs au COVID.

Et puis Jeff a dit : « C’était une fête épique. Ça valait tellement la peine de mourir pour ça. »

Jeff a déclaré jeudi dans son émission de radio qu’il « exagérait » lorsqu’il a déclaré que la fête » valait presque la peine de mourir pour « .

Il a poursuivi… « Si quelqu’un me disait : ‘Tu vas aller à cette folle soirée, tu vas te faire salir, merde, tu vas avoir des relations sexuelles folles et ivres, peu importe. Tu vas y aller, mais tu vas attraper COVID. Ça va être des symptômes légers. Ça va être le nez qui coule, douloureux, tu vas rester à la maison pendant cinq jours…’ – J’irais quand même à cette fête, oui. »

Et puis il a dit: « Mais si quelqu’un dit: » Écoutez, vous allez attraper COVID, et vous allez avoir ces frissons pendant 24 heures, vous n’allez pas vous réchauffer, vous allez avoir une fièvre de 104 degrés, tu vas être délirant, peu importe…’ – non, je ne vais pas aller à cette fête. Alors, c’est ce que je voulais dire.

Mais tout de même, il s’est moqué de son pronostic… « Il y a eu quelques jours que je pensais être mes derniers, alors j’ai ouvert quelques belles bouteilles de vin. »

Jeff dit maintenant que lui et Gage Edward, son ex et aussi le père de Monroe, pensent que 4 ou 5 autres écoles privées pourraient rejeter leur fille à cause du poste.

En ce qui concerne le premier rejet, Jeff a déclaré : « … ils nous ont répondu immédiatement. Ils ont dit : « Nous savons qui vous êtes. Nous savons qui est Monroe et… nous ne sommes pas intéressés par Monroe ». C’est ce qu’ils ont dit. »

Il a fait exploser l’école en disant : « C’est un putain d’ange », pourquoi la refuseriez-vous ? Elle a tellement à offrir à cette école. »

Monroe a en fait été expulsé de l’école maternelle Montessori en 2019, après que les parents ont commencé à se plaindre que Jeff avait traîné l’école dans son émission de radio.

Une chose est sûre… il est clair que les gens écoutent encore la radio.