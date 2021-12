Jeff Lewis, star de ‘Flipping Out’, obtient COVID à la soirée ‘Superspreader’

Jeff Lewis était dans un état terrible après avoir contracté COVID, affirmant que cela s’était propagé comme un fou lors de sa fête de vacances, mais ajoutant: « C’était une fête épique. Cela valait tellement la peine de mourir pour presque. »

Tout d’abord … pas une bonne chose à dire parce que les gens meurent vraiment. Cela dit, selon Jeff, la fête a eu lieu le 21 décembre… c’était une fête de Noël qu’il a organisée pour 30 de ses employés et d’autres.

Jeff a déclaré lors de son émission de radio SiriusXM … un groupe de personnes, y compris lui-même, a commencé à être testé positif dans les jours qui ont suivi, y compris son co-animateur Megan Tisserand, son assistant Shane Douglas, étoile « Shahs of Sunset » Mercedes Javid Feight, actrice Monika Casey et son petit ami Scott Anderson.

Jeff dit qu’ils ont pris des précautions lors de la fête – tenue au domicile de LA de Léa Noir de la célébrité « Real Housewives of Miami ». Il dit: « Les gens disent que nous sommes téméraires et stupides. Non, nous ne le sommes pas, putains. Nous étions tous vaccinés et nous avions une infirmière là-bas qui nous testait tous avant même d’entrer dans la porte. »

Et, Jeff a poursuivi en disant qu’il avait un cas terrible … il délirait avec une fièvre qui a atteint 104,5. Weaver a fait écho à la douleur en disant: « J’étais en boule, tremblant, frissons, courbatures, le tout. »

Lewis dit que les choses ont changé après qu’un médecin soit venu chez lui et lui ait administré un traitement par anticorps monoclonaux. Il dit que les choses se sont retournées en 12 heures.

Il dit que sa fille de 4 ans, Monroe, reste avec son autre père, Gage Edouard.

Heureux qu’il soit sur le rebond.