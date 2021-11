Jeff Lowe fait à nouveau équipe avec Joe Exotic avant « Tiger King 2 »

Lire du contenu vidéo

Joe Exotique reçoit un coup de main de quelqu’un qu’il considérait autrefois comme un ennemi mortel … et ce serait Jeff Lowe, qui dit être de retour dans la Team JE.

Jeff et sa femme, Lauren, est venu sur ‘TMZ Live’ lundi avant la première de ‘Tiger King 2’ – qui sort mercredi sur Netflix – et ils nous ont dit que beaucoup de choses avaient changé.

Pour commencer, Jeff dit que le GW Exotic Animal Park qu’ils exploitaient depuis l’Oklahoma sera effectivement déplacé vers un nouvel emplacement – ​​mais il affirme qu’il est en train de récupérer tous ses animaux auprès du gouvernement fédéral.

Vous vous souviendrez que le gouvernement a fait une descente dans le parc, confisqué les animaux et a expulsé les Lowes, sur la base d’allégations de mauvais traitements et de ne pas avoir les papiers appropriés.

Jeff prétend que toute l’enquête fédérale était basée sur des BS colportés par nul autre que Carole Baskin – et en conséquence, il insiste sur le fait que les autorités fédérales sont sur le point d’abandonner toutes les charges retenues contre lui.

La prochaine étape… lancer leurs propres poursuites ! Jeff et Lauren nous ont dit qu’ils s’en prenaient à Carole, PETA et d’autres qu’il considère responsables d’avoir déclenché le raid fédéral. Ce qui est encore plus fou, c’est qu’il recrute les avocats de Joe pour l’aider.

Regardez ce qu’il dit sur la façon dont ils ont apparemment arrangé les choses depuis la dernière fois – même si Jeff a techniquement aidé à faire atterrir Joe en prison, il dit maintenant que certaines de ces mêmes conversations qu’il a eues avec les enquêteurs il y a des années, pourraient aider le cas de JE à démarrer de prison.