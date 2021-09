Jeff Lowe revendique le corps du gardien de zoo Erik Cowie

La star de Tiger King, Erik Cowie, a été retrouvée morte dans un appartement de New York plus tôt ce mois-ci et n’aurait apparemment aucun parent proche. Ainsi, une autre star de Tiger King, le controversé Jeff Lowe, envisage de réclamer les restes de Cowie, a déclaré Lowe à TMZ dimanche. Un ami de Cowie l’aurait trouvé face contre terre dans la chambre le 3 septembre. La cause du décès est inconnue, mais des sources ont déclaré que la police de TMZ ne soupçonnait pas d’acte criminel.

Si le corps de Cowie n’est pas réclamé une fois que le bureau du médecin légiste a terminé son enquête, Lowe a déclaré à TMZ qu’il prévoyait de réclamer les restes de Cowie. Il ne veut pas que le corps de Cowie soit enterré dans une fosse commune et préférerait donner à Cowie un “bon départ”. Lowe et sa femme Lauren Lowe veulent payer pour faire incinérer Cowie et organiser une cérémonie dans son zoo de Thackerville, Oklahoma.

Lowe a déclaré à TMZ qu’ils pourraient diffuser en direct le mémorial sur Facebook Live afin que les amis et les fans puissent le regarder. Ils veulent également répandre les cendres de Cowie aux côtés du chat préféré de Cowie, un ligre nommé Django, décédé l’année dernière. Les restes de Cowie ne sont toujours pas réclamés dimanche matin, rapporte TMZ.

La semaine dernière, TMZ a rapporté que Cowie avait été retrouvé mort dans un appartement de New York. Des sources des forces de l’ordre ont déclaré plus tard que Cowie était dans la ville en visite, car Cowie vivait et travaillait dans l’Oklahoma. Les enquêteurs ont trouvé une grande bouteille de vodka sur les lieux et ils ont appris que Cowie consommait de l’alcool “de manière excessive”. Aucune drogue n’aurait été trouvée sur les lieux.

Cowie était l’une des nombreuses personnalités présentées dans la série documentaire à succès Netflix Tiger King: Murder, Mayhem et Madness, alors qu’il travaillait pour Joseph Maldonado-Passage, mieux connu sous le nom de Joe Exotic, pendant des années. Il est devenu l’un des soigneurs d’animaux les plus expérimentés du parc animalier exotique Greater Wynnewood d’Exotic, y travaillant même après qu’Exotic a été reconnu coupable de maltraitance d’animaux et de complot de meurtre contre rémunération visant à tuer Carole Baskin. Cowie a également témoigné contre Exotic, affirmant qu’il avait vu Exotic tirer et tuer des animaux. Avant que Cowie ne commence à travailler pour Exotic, il luttait contre la toxicomanie et l’alcoolisme. Plus tôt cette année, il a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies dans l’Oklahoma après un accident de voiture et a plaidé coupable. Il a cependant raté une date d’audience et un mandat d’arrêt a été émis.

Après avoir entendu parler de la mort de Cowie, Exotic n’a montré aucune sympathie dans une interview au Daily Mail depuis la prison. “La prochaine fois que je l’ai vu, c’était à mon procès quand il était [sitting] là-haut, il gisait parce qu’il avait besoin d’embrasser celui de Jeff pour rester dans mon zoo et être le héros des gros chats sur Netflix », a déclaré Exotic. « Alors, suis-je choqué qu’il soit parti ? Non, pas un peu. Je l’ai mis en cure de désintoxication à Ardmore Oklahoma et toujours [gave] lui une maison et un travail. Il avait une horrible maladie de l’alcool.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de toxicomanie ou de toxicomanie, veuillez appeler la National Drug Helpline au (844) 289-0879.