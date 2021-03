Jeff McNeil des Mets ne prend pas son ressort tremblant à la légère ⋆ .

JUPITER, Floride – Jeff McNeil ne prend pas son entraînement printanier décevant à la légère.

Le concurrent au sein du fougueux joueur de champ intérieur des Mets veut réussir quels que soient les enjeux, et selon le manager Luis Rojas, il s’est concentré sur la recherche de la racine de ses problèmes de la Grapefruit League. En 15 matchs ce printemps, McNeil a coupé .116 / .269 / .256 avec un circuit et deux points produits.

«Il a connu un printemps différent», a déclaré Rojas avant que les Mets ne perdent 10-2 contre les Marlins lors d’un match hors concours dimanche. «Je pensais que son approche au début n’était pas la même.

Rojas a ajouté que McNeil n’était pas aussi «préchargé» à la plaque que d’habitude, ce qui lui permettait une bonne libération et un meilleur contact. Le manager a déclaré qu’il avait vu une meilleure approche de McNeil la semaine dernière.

« Il est très axé sur les médias, donc il a regardé beaucoup de vidéos », a déclaré Rojas. «Je le vois après le match, en étudiant, en se regardant, en comparant les positions du passé et il a fait l’ajustement, mais ça a été bien.

Rojas a déclaré qu’il était satisfait de McNeil sur la défensive au deuxième but. McNeil a commencé un match au troisième rang plus tôt ce printemps et a commis trois erreurs, mais il prévoit recevoir la majorité de son temps de jeu au deuxième. Les Mets considèrent le deuxième but comme sa meilleure position, suivi du champ gauche et du troisième but.

Jeff McNeil.

De nombreux joueurs établis rejetteraient de mauvaises statistiques d’entraînement printanier, mais cela ne fait pas partie de l’ADN de McNeil.

«Il est très compétitif», a déclaré Rojas. «Il veut gagner, peu importe ce que c’est. Le jeu de baseball, il va juste être comme ça, mais même dans d’autres choses, il veut gagner et il devient très fougueux. C’est un compétiteur et il est vraiment dur avec lui-même.

«C’est la personne qu’il est et c’est ce qui fait ressortir le meilleur de Jeff McNeil. Nous travaillons là-dessus pour qu’il puisse gérer et être dur avec lui-même et des trucs comme ça, mais c’est comme ça qu’il travaille.

McNeill a coupé .311 / .383 / .454 la saison dernière avec quatre circuits et 23 points produits.

« Il va être assez dur avec lui-même si les choses ne vont pas bien », a déclaré Rojas. «Il est très axé sur les résultats, donc il deviendra fou même s’il frappe une balle et que quelqu’un fait une prise de plongée. Mais s’il frappe un blooper de chauve-souris cassée, il fera la fête. Nous allons essayer de canaliser cela pour nous assurer de relayer ce qui a été bien fait même si les résultats ne sont pas ce qu’il voulait.