Jeff Pilson dit que «  les chansons et la musique de Foreigner sont plus célèbres que le groupe  »

Dans une nouvelle interview avec Anne Erickson de Audio Ink Radio, ÉTRANGER bassiste Jeff Pilson On a demandé ce qui motive le groupe à continuer à faire de la nouvelle musique après toutes ces années. Il a répondu: « Comme tout le monde, vous voulez être pertinent. Mick Jones [FOREIGNER guitarist and founder] a une attitude très ouverte sur tout; il comprend où en est le marché. Donc, pour lui, tout tourne autour de, eh bien, ces chansons doivent juste être géniales; c’est tout. Je ne pense pas qu’il pense en termes de, vont-ils être un succès ou quoi que ce soit, car qui en sait plus. Mais c’est génial. Et c’est vraiment amusant de regarder Mick, puis le reste du groupe réagit en quelque sorte à cela, car cela améliore vraiment votre jeu .; vous devez vraiment l’apporter pour créer quelque chose de vraiment spécial. Et c’est bon pour vous en tant qu’écrivain, c’est bon pour vous en tant que musicien et en tant que producteur. Chaque fois que je peux être avec Mick, J’apprécie, parce que c’est un mec tellement brillant, merveilleux et un auteur-compositeur tellement incroyable. Donc, ce qui nous passionne, c’est la musique elle-même, et c’est comme ça que ça devrait être. «

Concernant le secret de ÉTRANGERsuccès de longue date en tant que groupe, Pilson a dit: « Ce sont les chansons, c’est sûr. ÉTRANGER n’a jamais vraiment été un groupe d’images, donc je dirais que c’est définitivement la musique. Je veux dire, tu pourrais parler aux gens dans la rue, et tu pourrais trouver beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment le nom ÉTRANGER, mais tu ne trouveras personne qui n’ait pas entendu parler ‘Froid comme la glace’ ou ‘Au sang chaud’ et des trucs comme ça. Donc, les chansons et la musique sont plus célèbres que le groupe, ce qui est incroyable, car cela nous donne la possibilité de faire cette tournée à long terme et de la faire sortir. Je veux dire, c’est juste une incroyable collection de chansons qui ÉTRANGER possède. C’est incroyable – c’est vraiment le cas. Je veux dire, 16 Top 30 chansons. Combien de groupes peuvent dire ça? C’est vraiment spécial. Alors, oui, c’est la musique qui relie les gens. Et, bien sûr, les gens sont tombés amoureux des personnalités et de tout ce genre de choses au fil des ans, mais je pense vraiment que c’est la musique. Et j’aime ça, parce que j’aime aussi la musique. «

ÉTRANGERdernier album de 2009 « Je ne peux pas ralentir », était la seule collection complète de nouvelles chansons à avoir été publiée par le groupe depuis Kelly Hansen a repris le chant après le chanteur original Lou Gramm a quitté le groupe pour de bon en 2002. L’album est entré dans le Billboard Top 30, porté par les singles radio « En morceaux » et « Quand il s’agit d’aimer ». Le groupe a également publié une série d’albums live et de compilations, dont 2016 « En concert: débranché » et 2017 « 40 ».

ÉTRANGERLa gamme actuelle de Thom Gimbel (guitare rythmique, saxophone, chant), Michael Bluestein (claviers), Bruce Watson (guitare) et Chris Frazier (tambours).



