Dans une nouvelle interview avec Dr. Musique, Jeff Pilson réfléchi sur la dernière fois DOKKENgamme classique de – Pilson, chanteur Don Dokken, guitariste George Lynch et batteur Mick Brown – réunis pour une courte tournée japonaise à l’automne 2016. Le trek était la première fois en 21 ans que les quatre musiciens avaient pris la route ensemble.

Demandé à quoi ressemblait l’ambiance pendant la réunion, Pilson dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’était en fait étonnamment sympathique. Et je pense que nous sommes tous entrés dedans avec un peu d’inquiétude, comme, ‘Ugh, comment ça va être?’ Parce que, honnêtement, il y a eu de vilains arguments qui ont conduit à la réunion – juste pour la mettre en place; il y avait des conneries qui se sont passées. Mais au moment où nous nous sommes réunis et avons commencé à répéter et tout, c’était en fait très amical et c’était amusant – beaucoup de rires. Ouais, c’était une atmosphère beaucoup plus calme et agréable que ce à quoi je m’attendais, et c’était vraiment sympa. «

Le bassiste a poursuivi en disant que l’une de ses choses « préférées » à propos de la tournée japonaise était que « George et enfiler en fait, il y a eu des interactions très positives, et c’était plutôt agréable à voir. Ils ont en quelque sorte lâché un peu les choses, et c’était génial », a-t-il déclaré.

UNE DOKKEN DVD de concert sur la tournée des retrouvailles du groupe, « Retour à l’Est en direct (2016) », a été rendu disponible en 2018. En plus de la performance japonaise, l’ensemble comprenait des images de la seule émission américaine de la programmation classique en septembre 2016 à Badlands à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, ainsi que des retouches acoustiques nouvellement enregistrées de « Envoyé du ciel » et « Le soleil se lèvera-t-il ». Également présenté sur « Retour à l’Est en direct (2016) » été « C’est juste un autre jour », la première DOKKEN morceau avec la programmation classique du groupe depuis 1997 « Shadowlife ».

Depuis la fin des dates des retrouvailles japonaises, DOKKEN a continué à jouer avec la formation actuelle du groupe – y compris le bassiste Chris McCarvill, guitariste Jon Levin et batteur BJ Zampa (CHAMBRE DES LORDS).

Le mois dernier, Lyncher Raconté Jeff Gaudiosi de MisplacedStraws.com qu’il a été question de plus d’émissions présentant la programmation classique de DOKKEN. « J’ai en fait parlé à enfiler un peu, et nous sommes tous les deux d’accord sur le fait que cela devrait probablement se produire – ce qui signifie une sorte de réunion significative faite de la bonne manière, avec soin et avec une préparation, un temps et des répétitions appropriés et pas seulement la lancer comme nous l’avons fait pour la dernière fois temps », dit-il. George a ajouté que « le choix évident » pour remplacer les retraités récemment Mick Brown serait Mickfrère de Steve, qui peut être entendu jouer aux côtés de Lyncher et Pilson sur le prochain LA MACHINE FINALE album, « Phase 2 ».



