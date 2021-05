Jeff Pilson, étranger / ancien bassiste de Dokken: “ L’un des plus gros problèmes au monde à l’heure actuelle est la désinformation ”

Jeff Pilson a confirmé à Steve Mascord du podcast “White Life Fever” que le deuxième album de son LA MACHINE FINALE projet, “Phase 2”, a été informée au moins en partie par les divisions politiques tumultueuses qui sévissent actuellement aux États-Unis d’Amérique.

“De toute évidence, en particulier aux États-Unis, ce qui s’est passé au cours des derniers mois sur le plan politique vous fait vraiment vous lever et prendre note”, Pilson dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). Et nous croyons fermement que les gens ont besoin de parler.

“Je crois fermement que l’un des plus gros problèmes dans le monde en ce moment est la désinformation et tout ce qui n’est pas vrai”, a-t-il poursuivi. «Mais nous devons parler. Et la seule façon de surmonter les gens qui vivent dans leurs petits camps et de n’entendre que leurs propres informations est de parler.

“Ouais, nous aimerions combler le fossé. De toute évidence, nous sommes un groupe de rock – nous ne changerons pas le monde – mais nous pouvons faire notre part. Et donc j’espère que c’est un message positif que les gens prendront à cœur . “

Jeff a également confirmé que des divergences d’opinions politiques existent même entre les membres de LA MACHINE FINALE.

“Je pense qu’en fin de compte, nous avons tous les mêmes objectifs en tête – nous voulons tous un monde sûr et sûr et un monde prospère”, a-t-il déclaré. “Mais, oui, nous avons des différences, et je pense que les résoudre, les parler et trouver un terrain d’entente est une bonne chose.

“George [Lynch, former DOKKEN and current THE END MACHINE guitarist] et je suis en fait assez synchronisé du point de vue de la pensée, mais, oui, ce sont d’autres gars. Et c’est génial. Comme je l’ai dit, je m’en réjouis. L’essentiel est que nous parlions. L’essentiel est que nous comprenions et respections ce que les gens disent. Je veux dire, simplement jeter ce que dit l’autre côté, je pense, est vraiment, vraiment une grave erreur. Et je pense que nous en avons fait beaucoup trop. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des conseils sur la façon d’interagir avec des personnes qui ont des opinions politiques différentes de vous sans compromettre votre amitié avec elles, Jeff a dit: “Je pense que vous devez toujours juger de la situation pour le moment. Je ne pense pas qu’il y ait une solution unique pour tout. Certaines personnes ne veulent pas parler raisonnablement. Certaines personnes veulent juste renforcer leurs propres croyances. Et quand c’est le cas, ou même si je fais ça, ça n’a pas de sens de parler. Mais si vous avez un point de vue qui est raisonnable, pourquoi ne pouvez-vous pas en parler? C’est mon sentiment. Comme je le dis, je pense à ce qui a vraiment fait Le mal est que les gens ont deux sources distinctes de ce qu’ils croient être la vérité. Et c’est un problème – c’est un problème sérieux et sérieux. Et si nous ne trouvons pas cela ou quelque chose comme ça, nous aurons plus de problèmes. Et Je pense que ça commence par parler. Alors, parlez quand vous le pouvez. Parlez quand les gens veulent parler, quand ils sont raisonnables, quand ils ont envie de voir ce que vous pensez ou quand vous avez envie d’entendre ce qu’ils pensent. I pense qu’il est important de parler. “

De retour en 2017, Pilson – un producteur de renom et un bassiste chevronné qui a joué avec DIO, ÉTRANGER, DOKKEN et T&N – dit ça alors-Président Donald Trump était «un homme dangereux» dont la rhétorique au vitriol et à la division pourrait déclencher une autre guerre civile américaine.

En septembre 2019, Lyncher attrapé la critique de certains de ses fans quand il a claqué Atout dans une interview, qualifiant le magnat de l’immobilier milliardaire de “monstre idiot” et de “merde égoïste, auto-agrandissant et complet” qui “ne sait rien”. George a également été critiqué quand on lui a dit “Cicatrices et guitares” podcast que “les progressistes sont des gens plus compatissants par nature – nous sommes câblés pour être plus empathiques et nous soucier des choses en dehors de nous-mêmes. Nous sommes à propos des autres; cela nous fait mal de voir des gens souffrir ou souffrir”, a-t-il expliqué. «Alors ils nous appellent ‘flocons de neige’. Mais les gens qui sont câblés, à droite, comme leur cerveau est câblé, ils n’ont pas ce sens de l’empathie. Je ne dis pas que c’est bon ou mauvais – je dis juste que c’est. Et ces gens sont les ceux qui ont des armes. Et ils sont prêts à les utiliser. Et cela devient assez effrayant. “

“Phase 2” est sorti le 9 avril via Frontiers Music Srl.



