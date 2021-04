Jeff Pilson, étranger / ancien bassiste de Dokken, sur les bienfaits du yoga

Ancien DOKKEN et courant ÉTRANGER bassiste Jeff Pilson, qui a récemment révélé qu’il travaillait sur un livre de yoga, a discuté de la forme populaire d’exercice et de la gestion du stress lors d’une récente apparition sur « Perdre du temps avec Jason Green ». Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je fais du yoga depuis 1978. Et j’ai commencé à faire du yoga parce que je me suis vraiment mal au dos et je me suis fait le vœu que j’allais faire quelque chose pour l’aider. C’était alors; c’était il y a de nombreuses années. . Et je viens de le faire depuis, et je suis devenu très sérieux à ce sujet. Et la méditation est devenue une partie intégrante de ma vie. Le facteur de centrage, le facteur d’apaisement, aidant à la concentration et la concentration, la méditation est devenue très, très important pour moi, je fais toujours des postures de yoga et des étirements, mais la méditation est mon objectif principal.

«Pendant la pandémie… Ma femme dirige un studio de yoga, et elle a dû devenir virtuelle presque tout de suite», a-t-il poursuivi. «Alors quand elle a fait ça, nous avons décidé, ‘Eh bien, je vais essayer de faire un cours de méditation virtuelle.’ Et ça a été très amusant. Donc, tous les lundis soir, à 17 h 00, heure du Pacifique, à 20 h 00, heure de l’Est, j’ai suivi un cours de méditation virtuelle d’une demi-heure. Et cela a été vraiment très gratifiant pour moi, à la fois pour ma propre pratique et pour mon aide. autres.

« Intégrer le yoga dans votre vie n’est qu’une chose positive. Et avec cette pandémie, il y a beaucoup de raisons d’avoir besoin de l’introspection qui en découle. Je pense que beaucoup de gens ont été confrontés à des niveaux de dépression qu’ils n’avaient pas vraiment connus parce que c’était tellement différent, et je sais que la méditation peut être utile. Je sais que je ressentais des sentiments que la méditation a vraiment aidé. Et cela vous donne une perspective.

« Donc si vous le pouvez, allez à [the Hot For Yoga web site], et c’est là que vous trouverez toutes les informations sur la façon de suivre le cours de méditation ou de suivre d’autres cours virtuels, car vous obtenez un laissez-passer virtuel, » Jeff ajoutée. «Il y a le Pilates virtuel – je le fais deux fois par semaine – il y a le yoga Bikram virtuel, il y a le Yin Yoga virtuel, qui est un yoga très apaisant, et puis il y a ma méditation. Donc, il y a beaucoup de choix, c’est très raisonnable, et ça vaut le coup de le faire . Donc, si vous le pouvez, vérifiez cela. «

Dernier mont, Pilson Raconté Kylie Olssonde Youtube Afficher « La vie en six cordes » à propos de son prochain livre: « Il y a un peu de matériel autobiographique dedans, mais je ne pense pas que je suis suffisamment une superstar pour que quiconque s’intéresse vraiment à ma vie. Je pense que je suis juste réaliste. Je me sens il serait présomptueux de penser que les gens seraient tout ce que intéressés par ma vie. [Laughs] Peut-être que 10 personnes le feraient. [Laughs] Ma famille. Certains d’entre eux [musical] projets que je fais, qui sait si plus de 10 personnes écoutent même? [Laughs] »

Jeff a poursuivi en disant qu’il est à peu près «à mi-chemin» de l’écriture du livre et qu’il n’a pas encore trouvé d’éditeur pour celui-ci. « J’ai un éditeur qui m’a énormément aidé, alors le moment venu, j’aurai quelque chose au moins légitime à leur donner à lire », a-t-il expliqué. « Mais je ne suis pas pressé. C’est le genre de trucs que la vie d’après-tournée va utiliser un peu plus. Donc je travaille juste pour ça. »

Pilson est surtout connu pour jouer avec DOKKEN et ÉTRANGER, mais il a également tourné avec DIO dans les années 1990 et a joué sur trois des albums du groupe – « Autoroutes étranges » (1993), « Machines en colère » (1996) et la dixième et dernière sortie studio du groupe, « Maître de la lune » (2004).



Rejoignez Jeff Pilson pour son cours de yoga virtuel hebdomadaire, hébergé sur HotForYogaSCV.com/ Publié par Foreigner le dimanche 23 août 2020

