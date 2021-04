Jeff Pilson: Les chances qu’un étranger réalise un album complet de nouveau matériel sont “ assez minces ”

ÉTRANGER bassiste Jeff Pilson a une fois de plus dit qu’il est peu probable que le groupe sortira un autre album studio complet pour faire suite à “Je ne peux pas ralentir”, qui est sorti il ​​y a plus de dix ans.

“Les chances que nous fassions un enregistrement complet de nouveau matériel sont assez minces à ce stade”, a-t-il déclaré à Thorn Of Rock dans une nouvelle interview (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET). “Mick [Jones, FOREIGNER founder and guitarist] est à New York en ce moment, donc nous n’avons pas été assez ensemble pendant toute cette pandémie pour vraiment faire l’enregistrement qui serait nécessaire. Et puis, une fois que tout commence à s’ouvrir, il faut reprendre la route. Je veux dire, nous avons une équipe qui est sans travail depuis un an. Et donc nous allons devoir retourner au travail. Et notre programme de tournées rend l’idée de faire un disque entier de nouveau matériel assez intimidant. “

Il a poursuivi: “Je dirais que ce qui va se passer, c’est que nous continuerons à publier le genre de trucs que nous avons fait dans des paquets et des trucs en direct et tout ce genre de choses. Et puis nous ajouterons du nouveau matériel à ce sujet. et rendre les packages plus intéressants. C’est probablement ce qui va se passer, et je pense que vous en verrez une partie commencer au cours des deux prochaines années. “

Selon Pilson, une partie de la raison ÉTRANGER n’a pas fait d’effort pour écrire et enregistrer un nouvel album, c’est parce qu’il n’y a pas de vraie récompense dans les groupes de rock classique qui font de la nouvelle musique, les fans préférant entendre les succès.

“Si vous voulez faire un disque de tout nouveau matériel, vous voulez sortir et jouer ce truc”, a-t-il dit. “Le public, en réalité, a un appétit limité pour ça. Oui, il y a des purs et durs qui écouteront tout et tout ça, mais nous sommes une machine bien huilée, et en partie parce que nous savons divertir, et nous savoir monter un spectacle.

“ÉTRANGER avait 16 chansons du Top 30 “, a-t-il poursuivi.” Vous savez quelle est la partie la plus difficile [is] sur la création d’une setlist pour ÉTRANGER? Quelles chansons oubliez-vous? C’est la partie la plus difficile.

“Alors, oui, ça, et même plus que ça, ça se résume au temps et au fait que nous sommes sur la route à travailler si dur. Et nous voulons vraiment être là-bas à faire ça, juste le temps de tirer faire monter les enchères et faire un album entier, c’est difficile. “

Le mois dernier, Pilson a parlé à Kylie Olssonde Youtube spectacle “La vie en six cordes” sur les nouvelles chansons lui et ses ÉTRANGER les membres du groupe travaillent dessus. “Quelques-uns d’entre eux ont en fait été écrits par Mick, comme, il y a 20 ans; il y a des trucs qu’il avait », a-t-il dit. Mick. Comme l’un d’entre eux en ce moment, nous avons en quelque sorte travaillé sur un premier lit, puis Kellyde [Hansen] va le chanter. Un autre, nous avons essayé quelques traitements différents; nous ne nous sommes pas vraiment mis d’accord là-dessus. Il y a un autre couple qui est un peu dans le même état – ils sont écrits; nous n’avons tout simplement pas décidé où aller. L’un d’eux a besoin d’un pont, et des choses comme ça. “

En décembre dernier, Hansen dit au “Iron City Rocks” podcast que l’écriture de chansons et la sortie de disques à notre époque n’est «pas une proposition lucrative». Il a expliqué: «Les services de streaming et en ligne ne fournissent rien qui puisse même faire vivre un musicien – pour, je dirais, 99,9% des musiciens dans le monde. [during the pandemic] nous a donné l’opportunité de travailler sur de nouvelles choses. Je travaillais juste sur une piste hier. Et Jeff Pilson est un écrivain, musicien et producteur extrêmement prolifique, il a donc fait beaucoup de disques pendant ses heures de repos.

“Je n’ai pas besoin de beaucoup de satisfaction artistique pour écrire de nouveaux morceaux, même si je suis inspiré, et je le fais,” Kelly clarifié. “Mais tout dépend de ce qu’il y a dans l’esprit de ce musicien. Mais ce n’est pas une question d’argent, c’est sûr.”

ÉTRANGERdernier album de 2009 “Je ne peux pas ralentir”, était la seule collection complète de nouvelles chansons à avoir été publiée par le groupe depuis Hansen a repris le chant après le chanteur original Lou Gramm a quitté le groupe pour de bon en 2002. L’album est entré dans le Billboard Top 30, porté par les singles radio “En morceaux” et “Quand il s’agit d’aimer”. Le groupe a également sorti une série d’albums live et de compilations, dont 2016 “En concert: débranché” et 2017 “40”.

ÉTRANGERLa gamme actuelle de Thom Gimbel (guitare rythmique, saxophone, chant), Michael Bluestein (claviers), Bruce Watson (guitare) et Chris Frazier (tambours).