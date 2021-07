Jeff Scott Soto annonce ‘The Duets Collection, Vol. 1’

Chanteur rock acclamé Jeff Scott Soto a annoncé la sortie de son prochain projet solo, “La Collection Duos, Vol. 1”, le 8 octobre. Pour cet album, De manière à voulait faire une rétrospective de sa carrière et réenregistrer certaines de ses chansons préférées de sa carrière, mais avec la tournure qu’il a invité des amis à se joindre à lui sur des duos de ces chansons. Aujourd’hui, les fans peuvent avoir leur premier aperçu de l’album avec la sortie de “Mystérieux” (initialement interprété par De manière à avec TALISMAN) où il est rejoint par Eric Martin (MONSIEUR. GRAND).

Utilisant le temps d’arrêt de son activité de tournée normalement implacable en raison de la pandémie mondiale, De manière à a décidé de créer un album très spécial qui rend hommage à certaines des chansons classiques qu’il a enregistrées au cours de sa riche carrière. Mais plutôt que de simples réenregistrements, il voulait faire de l’album quelque chose de spécial, d’unique. Alors, non seulement il a réenregistré ces chansons avec ses amis musiciens Jorge Salan, Howie Simon (guitares), Léo Mancini (guitares), Tony Dickinson (basse) et Edu Cominato (batterie), mais il a fait appel à certains de ses amis/chanteurs rock pour créer un album de duos unique. Avec des gens comme Erik Mårtensson (ÉCLIPSE, MOUILLÉ), Eric Martin (M. GRAND), Johnny Gioëli (LIGNE DURE), Deen Castronovo (SAINTS DE LA RÉVOLUTION, VOYAGE), Nathan James (PEU GLORIEUX), Russell Allen (SYMPHONIE X), Renan Zonta (MOB ÉLECTRIQUE), Dino Jelusick (ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN), Tapis Levén (CHANDELLE, ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN), BJ (SPEKTRA, SOTO) et Aliro Netto (SHAMAN, QUEEN EXTRAVAGANZA), c’est une affaire internationale incroyable.

La liste des pistes à elle seule fera sûrement JSS fan excité, encore moins d’entendre le produit final. Où pouvez-vous trouver une liste aussi incroyable de chanteurs et de chansons au même endroit ?

Jeff dit: “C’était un rêve de faire entendre ces voix et je suis tellement impatient que vous entendiez les résultats…”

De manière à est un homme qui n’a pratiquement pas besoin d’être présenté à un fan de rock mélodique exigeant. Jeff a lancé sa carrière à l’âge de 18 ans de façon formidable en tant que chanteur principal de Yngwie Malmsteenle premier album de, “Force montante”, et le deuxième effort, “En marche”. Ce premier pas sous les projecteurs a mené à une carrière qui a vu Jeff jouer et travailler avec un nombre exceptionnel d’artistes et de genres de l’AOR de LES YEUX et TAKARA, à la roche dure et au métal de TALISMAN, AXEL RUDI PELL, ÂME SIRKUS, et, bien sûr, son temps avec le légendaire VOYAGE. Jeff a également maintenu une carrière solo au cours des dernières décennies, tout en rejoignant récemment le supergroupe de métal progressif FILS D’APOLLON.

Liste des pistes :

01. Vivre la vie (ROCK STAR) avec Erik Mårtensson (ÉCLIPSE/MOUILLÉ)



02. Ne le laisse pas finir (YNGWIE MALMSTEEN) – avec Dino Jelusick (ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN)



03. Mystérieux (TALISMAN) – avec Eric Martin (M. GRAND)



04. Crois en moi (JSS) – avec Nathan James (PEU GLORIEUX)



05. Rentrer à la maison (SOUL SIRKUS) – avec Deen Castronovo (SAINTS DE LA RÉVOLUTION, ex-VOYAGE)



06. J’attendrai (TALISMAN) – avec Alirio Netto (SHAMAN, REINE EXTRAVAGANZA)



07. Appel à toutes les filles (YEUX) – avec Russell Allen (SYMPHONIE X, ALLEN/LANDE)



08. Colorez mon XTC (TALISMAN) – avec Renan Zonta (MOB ÉLECTRIQUE)



09. guerrier (AXEL RUDI PELL) – avec Johnny Gioëli (HARDLINE, AXEL RUDI PELL)



dix. Tenir bon (JSS) – avec BJ (SOTO, SPEKTRA)



11. Encore une fois 2 B trouvé (HUMANIMAL) – avec Tapis Levén (CHANDELLE, ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN)

S’aligner:

Jeff Scott Soto – Voix, basse et claviers



Edu Cominato – Tambours



Tony Dickinson – Basse



Jorge Salan – Guitares



Howie Simon – Guitares et Basse



Léo Mancini – Guitares



