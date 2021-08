Jeff Scott Soto révèle “La partie la plus difficile de chanter pour Journey”

Jeff Scott Soto dit qu’il aurait été mieux accepté par VOYAGE fans pendant son temps avec le groupe si ancien VOYAGE chanteur Steve Perry « n’était plus avec nous.

De manière à, qui a déjà chanté avec Yngwie Malmsteen, rejoint VOYAGE environ une semaine et demie dans une tournée de six semaines de l’été 2006 avec DEF LEPPARD, après Steve Augeri commencé à avoir des problèmes vocaux. De manière à avait déjà travaillé avec VOYAGE guitariste Neal Schon et batteur Deen Castronovo dans le projet parallèle éphémère ÂME SIRKUS. VOYAGE nommé De manière à son chanteur principal permanent en décembre 2016 avant de le licencier cinq mois plus tard.

Jeff discuté de son temps avec VOYAGE lors d’une apparition dans un récent épisode du podcast “Breaking Absolutes With Peter Orullian”. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “L’une des parties les plus difficiles de chanter pour VOYAGE… D’accord, tout d’abord, en remplaçant Steve Perry, Steve Augeri avait déjà cette tâche. Mais maintenant, j’avais la tâche de remplacer le gars qui a remplacé le gars. Maintenant, si c’était REINE, s’il s’agissait d’une situation comme REINE ou alors AC DC là où le chanteur est décédé, il n’y a aucune chance que le chanteur chante à nouveau ces chansons, donc pour que les groupes continuent, ils doivent avoir un nouveau chanteur. Arrêtez de pleurnicher, arrêtez de râler, arrêtez de gémir – le groupe avance avec un nouveau chanteur parce que leur chanteur d’origine n’est plus avec nous. Steve Perry était bien vivant. Personne ne savait où il se trouvait, personne ne savait s’il enregistrait ; tout ce qu’il a dit, c’est : « Je me suis retiré du chant, je me suis retiré du spectacle. » Mais les fans, en particulier les fans de beau temps qui ne regardent pas tous les Blabbermouths et tous les discours et tous les potins, les fans de beau temps viendront juste à un VOYAGE [show] et tout ce qu’ils diront, c’est ‘Ce n’est pas Steve Perry.’ Parce qu’ils ne savent même pas qu’il n’est plus dans le groupe depuis 20 ans. Tout ce qu’ils savent, c’est : ‘C’est qui ce type ? Ce n’est pas VOYAGE. Que se passe t-il ici?’ Ils se sentent dupés. C’était probablement la partie la plus difficile de chanter pour VOYAGE pour moi, je montais sur scène tous les soirs quand une bonne partie du public disait : “Attends, Steve Perryest vivant. Il peut toujours chanter, je parie. Pourquoi ne fait-il pas ça ? Pourquoi ont-ils ce type ?’ Si Steve Perry n’était plus avec nous, je pense que la transition aurait été un peu plus facile.”

Poiré chanté sur plusieurs VOYAGEles tubes les plus connus de , y compris “Bras ouverts”, “Comme tu veux”, “N’arrête pas de croire” et “Qui pleure maintenant”.

Il y a deux ans, De manière à Raconté “Le podcast Robbcast” que performant VOYAGEchansons classiques de , chantées à l’origine par Poiré n’était pas une tâche facile. “C’était difficile – c’était vraiment, vraiment difficile de s’adapter”, a-t-il admis. “Tout d’abord, ma voix était déjà en quelque sorte en train de subir ses changements. Si j’avais compris cela VOYAGE concert même cinq ans plus tôt, j’aurais détruit, j’aurais juste tué la portée, l’intensité de quoi Poiré laissé derrière.”

Demandé si VOYAGE jamais fait de lui un membre officiel du groupe, Jeff Raconté “Le podcast Robbcast”: « En décembre 2006, lorsque l’ensemble DEF LEPPARD run a été fait pour l’année, il y avait un communiqué de presse officiel qu’ils m’ont intronisé comme leur chanteur permanent à ce moment-là. Et c’est la partie qui m’énerve encore à ce jour, parce qu’il n’y a aucune mention, aucune attention portée au fait que j’étais même dans le groupe et que j’ai fait ces tournées. Vous regardez le VOYAGE site Web, je n’existe pas — mon nom n’y est pas. Cela va de Poiré à Augeri à Arnel [Pineda]. C’est comme si ça n’existait pas. C’est assez étrange. Comment cela peut-il ne pas exister quand j’ai… J’ai des coupures de photos. J’ai même encore des sites URL qui vous montrent quand je suis officiellement devenu membre du groupe. Et puis pour eux d’agir comme si ça n’existait pas ou de dire qu’ils voulaient un son signature et que je n’étais censé être qu’un mercenaire et juste pour les faire traverser la tournée, ça me dégoûte un peu, mec. Parce que ayez au moins assez de respect pour dire la vérité ou même pour l’édulcorer et dire, ‘Ouais, Jeff était un membre permanent du groupe, mais nous nous sommes rendus compte, au fur et à mesure que nous avancions, que c’était une décision que nous devions changer et c’est pourquoi nous sommes partis ou avons finalement obtenu Arnel,’ ou peu importe. Parce que j’étais en arrière-plan en train d’écouter Neal faire des interviews quand nous faisions la tournée européenne, disant que j’étais leur nouveau chanteur et que nous pouvions enfin dépasser le fantôme de Steve Perry et bla bla bla. J’étais là, et j’ai entendu tout ça. Et ne pas avoir cette reconnaissance maintenant, ça fait mal.”



