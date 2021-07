Jeff va dans l’espace maintenant, et plus

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-july-20-2021/

il y a 2 heures

Bonjour ! Jeff Bezos s’envole dans l’espace aujourd’hui bien sûr, mais plus important encore, c’est l’anniversaire de ma mère !

C’est le jour du lancement de New Shepard, Jeff Bezos et de son équipe de Blue Origin, un peu moins de deux heures après que cette newsletter ait atteint votre boîte de réception.

Le dernier statut était Blue Origin confirmant que ses astronautes étaient partis. (Hmm, “astronautes.”) Cet équipage comprend Bezos et son frère Mark, Mary “Wally” Funk, aviatrice de Mercury 13, âgée de 82 ans, et Oliver Daemen, 18 ans, qui a remplacé son père – qui a acheté le billet pour 28 millions de dollars. et a eu une sorte de “conflit d’horaire inconnu” – et est un étudiant en physique. Si vous souhaitez simplement vous connecter, vous pouvez regarder sur YouTube, une couverture commençant à 7h30 HE.

L’avertissement est lancé, mais…

J’ai toujours eu du mal avec les téléphones Pixel de Google à obtenir des fonctionnalités intéressantes que le reste de l’écosystème Android n’a pas.

C’est intelligent lorsque Google utilise ses appareils Pixel comme banc d’essai avant le déploiement plus large des fonctionnalités Android, y compris bien sûr les dernières versions d’Android. Cela a également du sens lorsque Google construit du matériel spécifique dans l’espoir que les gens prennent un Pixel, comme le système radar Soli, et que son mode de batterie adaptative repose probablement sur la propre connaissance des appareils de Google. Là où je pense que Google doit simplement aider tout le monde avec un téléphone Android, ce sont des choses comme le filtrage des appels, quelque chose de très utile pour arrêter le spam, qui n’est pas seulement un problème de propriétaire de Pixel. Personne ne veut que Google soit comme Apple, surtout lorsque les fonctionnalités ont des avantages sociétaux. Pas même les propriétaires de Pixel.

Mais ce n’est pas un coup porté à Google aujourd’hui, car bon, l’une de ces fonctionnalités vient de commencer à se déployer plus largement : Heads Up.

Si vous ne le saviez pas, Heads Up est une fonctionnalité de Google auparavant uniquement sur Pixels qui vous rappelle poliment d’arrêter d’utiliser votre téléphone en marchant. Il vous rappelle de vous concentrer sur la tâche à accomplir pendant que vous êtes à pied, ce qui est utile pour tout, de la marche lente au danger réel. Je ne sais pas, c’est bizarre que nous ayons tous probablement besoin de ça, mais évidemment nous pourrions tous faire plus attention à certains moments, et la fonctionnalité a bien fonctionné pour moi dans le passé. Maintenant, Google a commencé à déployer sa fonction Heads Up sur tous les téléphones Android via une application Digital Wellbeing mise à jour. XDA, qui a annoncé la nouvelle, l’a trouvé installé sur les téléphones Android apparemment indépendamment de la marque ou du fabricant, d’Asus à Realme. C’est bon. Continuez à déployer les fonctionnalités Pixel uniquement pour être à l’échelle d’Android, s’il vous plaît Google.

🔓 Dernières nouvelles sur les retombées du piratage de NSO : retombées politiques en Inde, au Mexique, en Hongrie et plus encore (The Guardian). De plus, Edward Snowden a appelé à une interdiction du commerce des logiciels espions, affirmant que l’industrie ne devrait pas exister : « Ils ne fabriquent pas de vaccins – la seule chose qu’ils vendent est le virus » (The Guardian).

🔋 Google annonce une extension de garantie d’un an pour les problèmes de batterie du Pixel 4 XL aux États-Unis, au Canada, au Japon, à Singapour et à Taïwan (Autorité Android).

📴 Android 12 a « ruiné » le menu d’alimentation, et certains Googleurs sont d’accord (Android Authority).

👉 7 problèmes que les smartphones modernes ont résolus à votre insu : HDR, scanners d’empreintes digitales (Android Authority).

HalloApp est un nouveau réseau social privé de deux anciens employés de WhatsApp (Android Authority).

⚽ La « cryptofarm » de la PS4 n’exploiterait pas de crypto, mais utilisait des robots pour moudre la monnaie FIFA dans le jeu. Quel monde. (Engadget).

🚴‍♀️ Peloton continue d’ajouter du contenu et se lance maintenant dans le jeu, ce qui semble assez amusant en fait (Gizmodo).

📺 CNN prévoit de lancer un service de streaming CNN Plus, qui semble moins amusant (The Verge).

Le Pentagone renforce ses systèmes d’IA — en se piratant (Wired).

🔭 Du télescope qui vous a apporté la première photo de trou noir vient le meilleur aperçu du jet cosmique extrême (CNET).

🚢 Walmart, Ikea et Amazon ont un problème d’expédition sale selon de nouvelles données intéressantes sur les émissions maritimes (The Verge).

Les généalogistes disent que Léonard de Vinci a 14 parents vivants ! Ses « plusieurs grands-nièces et neveux » comprennent plusieurs employés de bureau (dont l’un a servi comme artilleur naval dans les années 1960), un tapissier à la retraite, un géomètre et un employé de l’État « passionné de moto et de musique ». Cool et tout, et au moins ils ne peignent pas Mona Lisas, un parent de Da Vinci, NFT ou quelque chose du genre. (Ars Technica).

🧼 « Entre mousse, liquide ou barre, quel est le meilleur type de savon pour se laver les mains ? » (r/askreddit).