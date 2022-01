Jeff Walker de Carcass n’a pas été surpris par le report de la tournée du groupe avec Arch Enemy et Behemoth

CARCASSE leader Jeff Walker a déclaré au Finlandais Chaoszine que le report de l’automne 2021 du groupe « Le siège européen » tournée avec ENNEMI JURÉ et MONSTRE ne l’a pas autant choqué. « Ce n’était pas du tout un revers », a-t-il déclaré. « Quand nous avons accepté de faire la tournée [in 2020], j’ai vu cela se produire ; ce n’était pas une grande surprise pour moi. C’est un soulagement dans un sens parce qu’ils l’ont laissé si tard pour annoncer que la tournée n’allait pas avoir lieu. Il y avait tellement d’obstacles et d’obstacles que je pouvais voir qui allaient être soulevés. Entre COVID et Brexit, ça allait être très difficile de faire cette tournée [last] année en septembre. Je pense que c’était une bonne chose de le reporter, de donner plus de temps. Pas [just] à cause de toute cette merde, mais l’impact que le Brexit va avoir sur les groupes venant au Royaume-Uni et les groupes britanniques en tournée dans l’UE. «

Le reprogrammé « Le siège européen » Les dates de la tournée débuteront désormais le 27 septembre à Dublin, en Irlande, et se termineront le 6 novembre à Oslo, en Norvège. L’ouverture des débats tous les soirs sera Portland, les nouveaux venus du métal gothique de l’Oregon AUX AUTRES (anciennement connu sous le nom MAINS RALENTIES).

CARCASSEle dernier album de « Artères déchirées », est sorti en septembre via Records d’explosion nucléaire. Le batteur Daniel Wilding a travaillé en session en Suède à Studio Gröndahl avec David Castillo tandis que les guitares ont été enregistrées à La gare avec James Atkinson à Leeds, en Angleterre. Ayant finalement besoin d’une forme de résidence pour finaliser le chant, la basse et d’autres jeux de guitare, le groupe est retourné à Studio Gröndahl en Suède pour continuer à travailler dans une ambiance très détendue avec Castillo.

le « Artères déchirées » le titre fait référence à une ancienne démo créée par CARCASSEle batteur d’origine Ken Owen retour dans les années 1980.

En février 1999, Owen a subi une hémorragie cérébrale presque mortelle, le laissant dans le coma pendant plus de 10 mois. En conséquence, il est incapable de jouer comme avant. Lorsque CARCASSE réunis en 2007, le tabouret de tambour a été rempli par Daniel Erlandsson et ensuite sauvage.

Ken aurait donné son approbation à Marcheur et guitariste Bill Steer continuer avec CARCASSE et a apporté son soutien pendant le processus d’enregistrement de l’album de retour du groupe en 2013 « Acier chirurgical ».

CARCASSE a donné son premier concert de l’ère de la pandémie le 6 novembre 2021 au Fête de la Damnation à Leeds, Royaume-Uni



