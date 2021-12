Jeff Waters d’Annihilator dit qu’il lui a fallu plus de six mois pour se remettre de Covid 19: « Je l’ai vraiment mal »

ANNIHILATEUR leader Jeff Eaux s’est ouvert sur sa bataille contre COVID-19, affirmant qu’il était resté « terrifié » et craignait pour sa vie pendant plus de six mois.

Le guitariste/chanteur de 55 ans, qui a déménagé au Royaume-Uni depuis son Canada natal en 2018, a discuté de ses récents problèmes de santé dans une nouvelle interview avec Bringin’ It Backwards.

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Quand nous sommes allés à cette catastrophe COVID, j’ai fait le point sur quelques choses parce que j’ai eu COVID, ma femme l’a eu et les enfants l’ont eu. Et je l’ai vraiment mal parce que je suis plus âgé, j’étais un ex-fumeur Je ne bois pas d’alcool depuis trois décennies mais je ne fais toujours pas d’exercice Je n’ai pas bu beaucoup d’eau J’ai pris beaucoup de fast-foods.

« En gros, ce que c’était, c’était la pandémie qui a frappé [and] J’ai eu du mal à COVID », a-t-il poursuivi. « J’avais la chose où l’éléphant était assis sur votre poitrine pendant deux semaines et j’avais une respiration sifflante comme un feu crépitant. C’est comme ça que je l’ai expliqué – que ce soit en inspirant ou en expirant, c’était un feu crépitant. Et on vous a dit de ne pas prendre de médicaments contre l’asthme, car cela pourrait aggraver la situation. »

Eaux a ajouté: « Mon niveau d’oxygène a été testé et ils ont dit: » Vous devriez probablement être à l’hôpital. Si votre niveau d’oxygène diminue, vous devez être à l’hôpital. » Et ma femme m’a regardé toute la journée et toute la nuit dans une autre pièce et s’est assurée que j’allais bien. Je me suis isolé parce que j’avais peur – nous étions tous terrifiés ici. [in the U.K.], comme partout. Et j’ai récupéré partiellement en environ deux semaines. Je me suis réveillé et l’éléphant était parti. Alors c’était du genre : ‘D’accord, il n’est plus assis sur ma poitrine.’ Mais cela a pris six à sept mois. Et maintenant, j’ai compris ce que je pensais être un terme tellement maladroit – « long COVID. » Je pensais, ‘Oh, c’est un autre tas de conneries politiques.’ Et puis j’ai compris que c’était réel – COVID était réel, mais c’était réel. Parce que ça a pris plus de six mois. Et puis je me suis réveillé un matin et j’ai dit : ‘Oh, l’autre moitié de mes poumons est de retour.’ Alors j’ai traversé six mois et demi de ‘Oh, merde. Est-ce que je viens d’endommager mes poumons? Et ma carrière, et peut-être même ma vie, est-elle terminée ici. Et [then] J’étais de retour. »

oreilleMusique a récemment annoncé une série de réédition de (presque) l’intégralité ANNIHILATEUR catalogue. Le coup d’envoi de cette vaste campagne de catalogue est « Métal II », qui a fait l’objet d’une refonte avec Dave Lombardo (TUEUR) à la batterie et au chant « réinventé » par Bloc Stu (DANS L’ÉTERNITÉ, TERRE GELÉE). La liste des invités sur l’album comprend : Willie Adler (AGNEAU DE DIEU), Alexi Laiho (ENFANTS DE BODOM), Steve « Lèvres » Kudlow (ENCLUME), Dan Beehler (EXCITATEUR), Jesper Strömblad (EN FEU), Angela Gossow (ENNEMI JURÉ), Jeff Loomis (ARCH ENNEMI, PLUS JAMAIS), Anders Björler (LES HANTÉS, AUX PORTES) et Corey Beaulieu (TRIVIUM).

Au total, 18 disques vont sortir au cours des prochaines années, dont la version originale 2007 du « Métal » album.

Fondée en 1984, ANNIHILATEUR a pris d’assaut la scène metal avec sa première sortie en 1989 « Alice en enfer », fait monter la barre avec les années 1990 « Never Never Land » et a continué une carrière non-stop de sorties de disques et de tournées avec plusieurs des plus grands groupes du genre métal (principalement en dehors de l’Amérique du Nord) depuis ; cimentation ANNIHILATEUR comme le groupe de metal le plus vendu de l’histoire du Canada.



