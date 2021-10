Jeff Winther résiste au harcèlement d’Angles et Campillo pour gagner à Majorque

24/10/2021 à 22:32 CEST

Le Danois Jeff Winther a été proclamé ce dimanche vainqueur de l’Open de Golf de Majorque, marquant pour le Circuit Européen, avec un coup d’avantage (-15) sur les Espagnols Pep Angles et Jorge Campillo et le Suédois Sander Soderberg le dernier jour du tournoi joué sur le terrain de Santa Ponsa I.

Winther, qui avec un total de 265 impacts dans les quatre tours disputés a remporté le premier titre européen depuis le début de sa carrière professionnelle en 2012, Il a résisté au harcèlement intense auquel il a été soumis par Angles, Campillo et Soderberg lors du dernier tour.

La régularité du golf que le Danois a affiché dans le tournoi majorquin a été décisive dans son triomphe; en fait, il a mené le championnat dans trois des quatre jours.

Carte sans erreurs

Ce dimanche, il a livré une carte avec pratiquement aucune erreur puisque le « bogey » qu’il a commis à la fin du tour (un coup au-dessus du par pour le trou) l’a égalé avec le « birdie » il l’a fait sur le 10e tee, long de 590 mètres, le plus long et le plus compliqué du parcours.

ÀAnglais, avec 67 coups sûrs, 4 birdies et 1 bogey, il s’est battu jusqu’au bout, comme Campillo, 69 coups sûrs, deux birdies et 1 bogey. mais ce n’était pas suffisant pour forcer, au moins, le bris d’égalité avec Winther.

À égalité pour la cinquième place, l’Espagnol Sebastián García et le Sud-Africain Bryce Easton, les deux avec -12. .