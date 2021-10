Jefferies augmente le prix cible de cette action détenue par Rakesh Jhunjhunwala ; l’action gagne 5%

Big Bull Rakesh Jhunjhunwala détenait 3,67 crores d’actions de Tata Motors fin septembre.

Le cours de l’action de Tata Motors, propriété de Rakesh Jhunjhunwala, a augmenté de 48% jusqu’à présent ce mois-ci pour s’échanger à Rs 501 pièce et pourrait prolonger sa hausse massive, selon la société de courtage mondiale Jefferies. Les analystes ont augmenté le prix cible de Tata Motors à 625 Rs par action contre 565 Rs chacun plus tôt, sur l’amélioration de la franchise indienne, le leadership précoce dans les véhicules électriques en Inde et le retour de JLR à la marque Land Rover à marge plus élevée. Big Bull Rakesh Jhunjhunwala détenait 3,67 crores d’actions de Tata Motors fin septembre, selon le schéma d’actionnariat de la société disponible sur le site Web de la bourse.

Plus de gains de parts de marché sur l’enclume

Jefferies a pris note du lancement du dernier véhicule de Tata Motors – Tata Punch. Le nouveau véhicule devrait accélérer le changement de marché. « La disponibilité de VUS bien stylés à bas prix tels que le Punch de Tata devrait accélérer le passage des segments des berlines haut de gamme et des petites berlines, qui représentent environ 35 % des volumes de l’industrie », ont-ils déclaré. Tata Motors a vu sa part de marché chuter à 5% au cours de l’exercice 2019-20. « Son nouveau portefeuille axé sur les SUV, l’amélioration du style de produit et le positionnement de la marque autour de la sécurité ont entraîné un fort redressement, avec une part de marché revenant à 11% en 1HFY22, et nous voyons un potentiel de hausse supplémentaire de Punch », a ajouté Jefferies.

Scénarios de cours cibles

Dans le scénario de base, Jefferies a un prix cible de Rs 625 par action sur Tata Motors basé sur 6,0x Sep’23E P/B pour le standalone, 2,5x Sep’23E EV/EBITDA pour JLR, et 50 % de remise sur la valeur de la transaction vente en participation à TPG pour l’activité EV en Inde. Les analystes ont estimé que les volumes autonomes augmenteraient de 42 %/21 %/11 % au cours de l’exercice 22/ 23/ 24 dans le scénario de base. Le scénario de base prévoit un potentiel de hausse de 24,7 %.

Dans le scénario à la baisse, la société de courtage s’attend à ce que les volumes autonomes augmentent de 37 %/16 %/6 % au cours de l’exercice 22/exercice 23/exercice 24 ; marge ~100bps en dessous du scénario de référence. Un prix cible de Rs 415 par action est estimé, ce qui implique une baisse de 17%.

Le scénario haussier de Tata Motors estime que les volumes autonomes augmenteront de 47 %/26 %/16 % au cours des 22/23/FY24 avec des marges d’environ 100 points de base au-dessus du scénario de référence. Alors que pour Jaguar Land Rover, les volumes devraient chuter de 2 % au cours de l’exercice 22E mais augmenter de 37 %/12 % au cours des exercices 23E/FY24E. Un prix cible de Rs 800 par action a été fixé pour ce scénario, impliquant une hausse de 59%.

La participation de Rakesh Jhunjhunwala

Rakesh Jhunjhunwala avait acheté des actions de Tata Motors l’année dernière en septembre lorsque l’action avait été abattue par la vente de covid-19 des actions mondiales. L’as des investisseurs avait ensuite réduit sa participation dans Tata Motors, réalisant des bénéfices partiels au premier trimestre de cet exercice. Avec 3,67 crores d’actions encore dans son portefeuille, Rakesh Jhunjhunwala détient une participation de 1,1% dans la société, évaluée à Rs 1,841 crore aujourd’hui.

