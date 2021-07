Jefferson Pérez espère qu’il y aura des médailles pour l’Équateur à Tokyo

07/07/2021 à 03:09 CEST

. / Guayaquil

Jefferson Perez, vainqueur de l’or à la marche des 20 kilomètres à Atlanta 1996 et de l’argent à Pékin 2008, espère que la délégation équatorienne remportera des médailles aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en raison de la quantité et de la qualité des athlètes qui représenteront le pays. « J’ai bon espoir qu’un travail de plusieurs années puisse être réalisé, par des athlètes, des familles, des entraîneurs, des dirigeants, des entreprises privées et des organisations sportives. Cela fait 25 ans que nous avons eu notre première médaille olympique et environ 14 ans se sont déjà écoulés. depuis que nous avons obtenu le dernier », a déclaré Pérez mardi dans des déclarations reproduites par le Comité olympique équatorien (COE).

Après la participation de Pérez à plusieurs Jeux Olympiques, l’Équateur dirigera pour la première fois une équipe complète de marcheurs, neuf au total : trois femmes pour les 20 kilomètres, trois dans la même épreuve masculine et trois hommes pour les 50 kilomètres. “Que ce sera la plus grande (délégation équatorienne) de l’histoire, car tous les quatre ans nous devons nous améliorer, qui sera la délégation qui obtiendra probablement les meilleurs résultats de l’histoire, nous avons bon espoir et nous avons confiance que cela se produira .” Il a ajouté lors d’une visite au siège du COE à Guayaquil.

Le marcheur équatorien historique a déclaré que si de nouvelles médailles olympiques sont obtenues “nous allons ressentir un bonheur énorme et gigantesque, cela signifie que nous mettons de nouveaux paradigmes, l’Équateur n’aura pas seulement deux médailles olympiques, on peut déjà dire que l’Équateur a déjà un troisième, un quatrième ou un cinquième, et aujourd’hui je pense que c’est ce dont nous avons besoin.” Puis il a assuré que la meilleure médaille est celle de l’honnêteté et de la transparence. “Il y a quelques années, j’étais candidat à une dignité à Cuenca, un homme m’a dit qu’il avait rencontré mon grand-père et la meilleure chose dont il se souvenait de lui était qu’en plus de fabriquer des chaussures de bonne qualité, il était très fidèle à sa parole C’était pour moi le meilleur héritage que mon grand-père m’ait laissé, que quelqu’un après des décennies, mon grand-père est décédé à l’âge de 90 ans, me dise aujourd’hui : ton grand-père était docile, il était honnête », a-t-il déclaré. Puis il a insisté sur le fait que si une médaille a été obtenue “par le mauvais chemin, tôt ou tard vous en aurez honte. Nous devrions être fiers que les athlètes équatoriens soient des travailleurs, de ñeque (persévérance)”.

Pérez, en plus d’être le Le premier champion olympique de l’Équateur, a forgé une carrière pleine de records, de médailles mondiales, de titres panaméricains et du cycle olympique qui le maintiennent à ce jour comme une référence internationale avec l’une des meilleures techniques de marche de l’histoire, soulignée par les organisations sportives nationales comme “le meilleur athlète équatorien de tout le temps “.