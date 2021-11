Jeffree Star critique les fans de Britney Spears pour l’avoir harcelée

!Merci de m’avoir envoyé le meilleur maquillage du mondeJe ne veux pas paraître arrogant, mais « Holy Mist » de Jeffree Star est une BOMBE. !Tu est un génie! », a écrit l’interprète de » Circus » sur Instagram.

En fait, les fans de Britney étaient tellement bouleversés qu’ils ont même pris la peine de trouver une vidéo de 2007 dans laquelle Jeffree boycotte la princesse de la pop via TMZ et dit que ne supporte pas votre habitude de drogue. Après le commentaire insensible, des mois plus tard, la chanteuse est entrée chez le psychiatre, ce qui l’a ensuite amenée à vivre aux dépens de son père.

BOLOGNE, ITALIE – 17 MARS: Le chanteur et maquilleur Jeffree Star pose pour des photos à Cosmoprof au BolognaFiere Exhibition Center le 17 mars 2018 à Bologne, en Italie. (Photo de Rosdiana Ciaravolo / .) (Rosdiana Ciaravolo / .)