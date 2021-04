Jeffree Star doit porter “ Crazy Brace ” pendant plusieurs mois après sa sortie à l’hôpital ⋆ .

Instagram

La personnalité de YouTube révèle qu’il est “ dans la douleur la plus atroce de tous les temps ” depuis qu’il s’est cassé le dos dans un “ grave ” accident de voiture avec son ami, Daniel Lucas.

AceShowbiz –

Jeffree Star a obtenu son congé de l’hôpital à la suite d’un accident de voiture «grave». Alors qu’il continuait sa convalescence à la maison, la personnalité de YouTube a révélé qu’il devait porter un «corset fou» pendant plusieurs mois à venir.

Utilisant Instagram Story le samedi 17 avril, la star de 35 ans a partagé une vidéo de lui assis dans un fauteuil roulant à côté de David Lucas alité. «Je quitte l’hôpital aujourd’hui, je dois porter ce corset fou pendant quelques mois», a-t-il révélé.

«Et mon dos est vraiment cassé», a poursuivi le gourou de la beauté, ajoutant qu’il était sur le point de quitter l’hôpital. «Mes vertèbres, trois d’entre elles ne sont pas attachées pour le moment. Et je suis dans la douleur la plus atroce de tous les temps.

David, l’ami de Jeffree, également impliqué dans la collision, reste hospitalisé. «J’ai des problèmes internes dus au cancer du côlon que j’ai eu», a souligné David. «Il y a des saignements internes, des trous qui ne devraient pas continuer… donc c’est une déception.»

Jeffree Star a fait le point sur son état après un accident de voiture “ grave ”.

L’influenceur maquillage s’est ensuite tourné vers Twitter pour dévoiler quelques photos de son véhicule endommagé. «C’était difficile mais je devais aller voir ma voiture aujourd’hui. Dieu merci, un #RollsRoyce est construit avec de l’acier hautement renforcé car il nous a sauvé la vie. Il est temps de guérir et de laisser mon corps se réparer », écrivit-il à côté des clichés.

Jeffree Star a partagé des photos de sa voiture endommagée.

L’accident de Jeffree et David a eu lieu dans le Wyoming vers 8h30 le vendredi 16 avril. Le sergent de patrouille routière du Wyoming Jeremy Beck a rapporté que lui et Daniel portaient des ceintures de sécurité alors que le premier conduisait la voiture. Il a suggéré que les drogues et l’alcool n’étaient pas la cause de l’accident.

Le compte Twitter de Jeffree a révélé cette nouvelle choquante. Le message disait: «Il y a quelques heures, Jeffree et Daniel ont eu un grave accident de voiture et la voiture a basculé 3 fois après avoir heurté de la glace noire. Nous vous tiendrons tous au courant lorsque le médecin nous donnera plus d’informations. Tellement reconnaissants qu’ils soient tous les deux vivants.

Article suivant

Emily Ratajkowski partage fièrement qu’elle “ allaite toujours ” son fils nouveau-né