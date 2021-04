Jeffree Star hospitalisé après un grave accident de voiture

«Il y a quelques heures, Jeffree et Daniel ont eu un grave accident de voiture et la voiture a basculé 3 fois après avoir heurté de la glace noire 💔 Nous vous tiendrons tous au courant lorsque le médecin nous donnera plus d’informations. dans le post Twitter.

Il y a quelques heures, Jeffree et Daniel ont eu un grave accident de voiture et la voiture a basculé 3 fois après avoir heurté de la glace noire. Tellement reconnaissants qu’ils soient tous les deux vivants. pic.twitter.com/ZIyikskJlq – Jeffree Star (@JeffreeStar) 16 avril 2021

Selon les rapports, la voiture de Jeffree encerclé trois fois dans les airs après avoir traversé la glace noire. Pour le moment, le maquilleur est stable mais a plusieurs blessures.

Heureusement, Daniel Lucas est en meilleure forme car a subi moins de blessures. Ils sont tous les deux au Wyoming Medical Center.