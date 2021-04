La série YouTube Hot Ones est probablement l’un des talk-shows hilarants, sinon le plus hilarant sur Internet. Cela a fait pleurer le chef Gordon Ramsay et a même transformé Idris Elba en un mème parfait. Dans le dernier épisode avec Jeffrey Dean Morgan de The Walking Dead, les téléspectateurs ont appris quelques informations intéressantes sur l’acteur vétéran et Morgan, à son tour, a appris à la dure comment ne pas avoir de sauce piquante sur ses parties génitales, apparemment.