Jeffrey Dean Morgan de The Walking Dead a des idées spécifiques sur ce qu’il aimerait d’un spin-off de Negan

Spoilers ci-dessous pour le dernier épisode de The Walking Dead, alors soyez prévenus !

Avec The Walking Dead d’AMC maintenant fermement dans les profondeurs de sa onzième et dernière saison, et aucune date de sortie en vue pour les films Rick Grimes d’Andrew Lincoln, les fans auront forcément des questions sur ce qui va suivre pour la franchise au-delà du spin-off de Daryl et Carol. Une option de suivi que certains fans ont réclamée est un spin-off centré sur Negan pour la star Jeffrey Dean Morgan, qui n’a pas exactement dit non à l’idée hypothétique. En fait, il a même quelques préférences si un tel projet voit le jour.