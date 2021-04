Un maquillage extensif a presque mis fin à la carrière d’acteur de Jeffrey Dean Morgan et, compte tenu de cette apparition dans Star Trek: Enterprise en 2003, cela aurait été une énorme affaire. S’il l’avait raccroché alors, il n’aurait pas joué Denny Duquette, John Winchester et l’emblématique Negan. Peut-être que dans le monde terrien, il y a un Morgan qui s’est en fait éloigné du jeu d’acteur, et c’est pourquoi les Terrans sont si en colère?