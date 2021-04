Jeffrey Dean Morgan parle de mourir encore et encore à l’écran et pourquoi le Denny de Grey’s Anatomy a changé sa vie

Morgan, qui a joué Denny sur Grey’s Anatomy pendant 23 épisodes, a donné le crédit à l’émission pour avoir propulsé sa carrière vers l’avant. Selon lui, son rôle de Denny Duquette est la raison pour laquelle il s’est retrouvé dans Watchmen de Zack Snyder. Plus récemment, les fans reconnaîtront Morgan de son temps en tant que Neegan de The Walking Dead. Malgré la nature du spectacle, son personnage est toujours vivant depuis la dernière saison. Cela peut changer cependant, alors que nous approchons rapidement de la 11e et dernière saison de l’émission de zombies.