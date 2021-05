Jeffrey Dean Morgan pourrait-il toujours jouer à Flashpoint Batman dans le DCEU? Voici le dernier

Les fans de DC peuvent revoir Jeffrey Dean Morgan dans Batman v Superman et Watchmen sur HBO Max. Vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire au service de streaming.

Alors que Thomas Wayne n’avait que quelques brèves secondes à l’écran dans Batman v Superman, les théories des fans et les rumeurs sur Jeffrey Dean Morgan ont rapidement commencé. Et une fois qu’il a été confirmé que Flashpoint serait adapté dans le prochain film Flash, ces appels n’ont fait que devenir plus forts. Dans sa même interview, Morgan a parlé de sa volonté de faire un essai en tant que Batman, en disant: