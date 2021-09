Jeffrey Jordan, le fils de Michael Jordan arrêté en Arizona après une agression présumée à l’hôpital: rapport

Jeffrey Jordan, le fils de 32 ans de la superstar à la retraite de la NBA Michael Jordan, a été arrêté vendredi en Arizona après avoir prétendument agressé le personnel de l’hôpital, selon des informations.

Le jeune Jordan avait été transporté à l’hôpital après être tombé et s’être heurté l’arrière de la tête contre une table à Casa Amigos, un bar de Scottsdale, a rapporté FOX 10 de Phoenix.

Certains policiers de Scottsdale étaient déjà au bar dans le cadre d’un incident sans rapport et ils ont répondu après la chute de Jordan, selon le rapport.

Jeffrey Jordan, 32 ans, a été arrêté pour voies de fait graves sur un professionnel de la santé, selon les autorités. (Prison de la ville de Scottsdale)

Mais à l’hôpital, Jordan a été impliqué dans une altercation avec le personnel hospitalier et a été arrêté pour voies de fait graves sur un professionnel de la santé, selon le rapport. Il a ensuite été libéré de la prison de la ville de Scottsdale dans l’attente d’une nouvelle action en justice.

Jordan n’a pas été officiellement inculpé dans le cadre de cette affaire, a rapporté KNXV-TV de Phoenix. Le bureau du procureur du comté de Maricopa examinera l’affaire et décidera de toute accusation, selon le rapport.

Jeffrey Jordan a joué au basketball universitaire à l’Université de l’Illinois et plus tard à l’Université de Floride du Sud, entre 2007 et 2012. Il est l’aîné des enfants de Michael Jordan et de son ex-femme Juanita Jordan.