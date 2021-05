Jeffrey Sanker, promoteur de célèbres fêtes gay, est décédé

. Mort de Jeffrey Sanker : comment est mort le père de la fête gay moderne ?

Jeffrey Sanker, fondateur de White Party Entertainment Inc., considéré comme un visionnaire légendaire du circuit gay, est décédé à l’âge de 65 ans.

Après avoir appris la triste nouvelle, beaucoup se demandent quelle était la cause de sa mort ? Jeffrey Sanker est décédé d’un cancer du foie. Tel que rapporté par The Los Angeles Blade, Sanker était connu pour organiser des fêtes massives dans des “lieux exotiques”.

Sanker était particulièrement connu sur le circuit des soirées gays ; sa société était basée à Los Angeles, en Californie.

Les hommages à Sanker ont immédiatement afflué sur les réseaux sociaux. Repose en paix @JeffreySanker. Tu étais unique et irremplaçable », a écrit une personne sur Twitter.

Voici ce que vous devez savoir :

Sanker est décédé « après une longue bataille contre le cancer du foie »

Selon Blade, Sanker est décédé le vendredi 28 mai 2021 à l’hôpital Cedars-Sinai “en présence de membres de sa famille, après une longue bataille contre le cancer du foie”.

La biographie de son site Web mentionnait les distinctions qu’il avait reçues au fil des ans. “Le MIAMI HERALD l’a surnommé ‘le grand prêtre des soirées gays’. GENRE MAGAZINE le nomme «Circuit Master». NEXT MAGAZINE le décrit comme « le sultan des soirées ». Et CIRCUIT NOIZE MAGAZINE l’appelle simplement «l’homme» », lit-on dans la biographie.

“Sanker a été crédité par MIAMI HERALD comme” le père de l’événement gay moderne “. Cela n’est nulle part plus évident que dans l’extravagance emblématique de Sanker : White Party Palm Springs, qui est devenu le plus grand festival de musique de danse gay du pays, attirant plus de 30 000 participants des quatre coins du monde. »

Il a eu du mal à faire décoller le circuit des fêtes gay. « Nous avons eu beaucoup d’opposition pendant les 10 à 15 premières années. Il fallait aller à la mairie pour les autorisations, et il y avait toujours un membre contre l’événement. J’ai dû lutter contre cela, ainsi que contre les gens qui piquetaient et protestaient lors de l’événement », a déclaré Sanker un jour à Palm Springs Life.

Jouer

Jeffrey Sanker présente: White Party 25Jeffrey Sanker présente le 25e congrès annuel de Palm Springs White Party. ÉVÉNEMENT : jeffreysanker.com VIDÉO : 1minutereel.com2014-10-13T18 : 04 : 59Z

Au fil des ans, elle s’est fait remarquer pour avoir repéré des talents émergents, comme Lady Gaga. “Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous avons eu des groupes comme Lady Gaga, Mary J. Blige et JLo dans le passé, et nous espérons qu’il y en aura plus de ce calibre cette année. Nous prévoyons également 15 minutes de feux d’artifice chronométrés », a-t-il déclaré à Palm Springs Life.

Sanker était connu pour lancer des coups de poing massifs, s’appuyant sur son expérience dans les années 1980 à New York dans des endroits comme le Studio 54.

Selon la biographie, Jeffrey Sanker «est le fondateur de White Party Entertainment, Inc., basé à Los Angeles, et créateur d’événements emblématiques comme WHITE PARTY PALM SPRINGS; Célébrations du Nouvel An à Los Angeles, Miami et Rio de Janeiro et One Mighty Party aux Orlando Gay Days.

La biographie affirme que Sanker a commencé dans les années 1980.

“La passion de Sanker pour les fêtes a commencé au début des années 1980 à New York”, peut-on lire. « En travaillant dans des salles aussi légendaires que Studio 54, Palladium et Private Eyes, il a perfectionné ses compétences en tant que promoteur et producteur d’événements spéciaux. Il a organisé des soirées pour de nombreuses célébrités au fil des ans. »

Sanker a déménagé à Los Angeles en 1987. «Sa technique innovante d’utilisation de lieux emblématiques pour des événements à thème avant-gardistes a été crédité d’avoir donné une nouvelle vie à la scène de Los Angeles. Depuis lors, il a travaillé avec toutes les discothèques et lieux les plus chauds et les plus chauds de Los Angeles, Las Vegas et Miami », lit-on dans la bio.

