Jeffrey Toobin est revenu à CNN après avoir été renvoyé du New Yorker pour s’être masturbé lors d’un appel Zoom au travail ⋆ .

Beaucoup de gens ont eu du mal à s’adapter à Zoom au début de la pandémie. J’ai finalement dû tomber en panne et acheter un anneau lumineux parce que je ne pouvais pas continuer à me regarder sous l’éclairage de la salle de bain des relais routiers. Et analyste juridique de CNN Jeffery Toobin appris de manière semi-dure que ce qui est approprié pour une salle de bain dans un relais routier ne l’est pas nécessairement dans un environnement de travail. En octobre, Jeffrey était en appel Zoom avec ses collègues de son employeur de 27 ans, le magazine The New Yorker. Quand une pause a été appelée, Jeffrey a fait ce qui est venu naturellement. Il aurait sorti son ‘Lil Toobette et serait allé en ville sans savoir (il insiste) que sa vidéo était toujours en cours. Une enquête s’est ensuivie et Jeffrey a été renvoyé du New Yorker et il a pris un congé de CNN. 8 mois plus tard et Jeffrey est de retour à l’antenne de CNN en étant sûr de garder ses mains là où on peut les voir mais en se balançant un peu trop sur son siège à mon goût.

Jeffrey est apparu hier dans le segment CNN Newsroom en tant qu’analyste juridique en chef et, bien sûr, a dû s’adresser à l’éléphant dans la pièce (il le souhaite, plus comme un crapaud équatorial à flancs lisses, je suppose) avant que quiconque puisse le prendre au sérieux. Il a été interviewé en haut du segment par l’ancre de CNN Alisyn Camerota, qui avait le travail peu enviable d’être celui qui devait dire le mot “se masturber” à l’antenne pendant que Jeffrey était assis là, ressemblant à un petit garçon vilain qui est sur le point de se faire taper les doigts par une nonne (qui est probablement son kink) . Selon CNN :

Jeffrey Toobin est revenu à CNN en tant qu’analyste juridique en chef du réseau jeudi, huit mois après s’être exposé lors d’un appel Zoom avec des collègues du New Yorker. “J’ai l’impression que nous devrions aborder ce qui s’est passé au cours des mois depuis que nous vous avons vu”, a déclaré Camerota. Elle a résumé la situation et a dit : « Pour citer Jay Leno, ‘A quoi diable pensais-tu ?’ » Toobin s’est décrit comme un “être humain imparfait qui fait des erreurs” et a déclaré que sa conduite était “profondément débile et indéfendable”. Il a ajouté : « Je ne pensais pas que les autres pourraient me voir », mais il a admis que ce n’était pas une défense.

Et ici, je pensais que j’avais l’un des seuls emplois en Amérique où je pouvais me débrouiller avec oopsie-dddling devant mes collègues, et c’est uniquement parce qu’Allison insiste pour que je le fasse. Mais CNN pense apparemment que Jeffrey a appris sa leçon. Jeffrey dit qu’il a suivi une thérapie et qu’il a même fait du bénévolat dans une banque alimentaire !

Toobin a déclaré qu’il avait passé ses “mois misérables” hors antenne “à essayer d’être une meilleure personne”. Il a parlé de « thérapie » ; service public comme travailler dans une banque alimentaire; et un livre à paraître sur l’attentat d’Oklahoma City. “J’essaie de redevenir le genre de personne à qui les gens peuvent faire confiance”, a-t-il déclaré.

Avis aux acheteurs des banques alimentaires de la région métropolitaine de New York ! Essuyez ces courses avant de les apporter dans la maison. Non, cela n’a rien à voir avec le coronavirus. Faites-moi confiance, vous me remercierez plus tard. Voici Mea-Toucha de Jeffrey où il parle également de la façon dont il a été lésé par le New Yorker, est à peu près sûr que rien d’autre ne sortira à son sujet et comment Saturday Night Live a blessé ses sentiments.

Jeffrey est évidemment inscrit au Dua Lipa « Allez fille, ne nous donne rien » école d’Entrevues et de claquettes.

