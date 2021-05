Jeffrey Wright sur son rôle de The Watcher dans Et si… de Marvel ? 10z viral

En plus de plonger ses orteils dans l’univers DC avec son rôle de commissaire Gordon dans Le Batman, l’acteur Jeffrey Wright va bientôt s’aventurer dans l’univers cinématographique Marvel alors qu’il prête sa voix à Uatu the Watcher dans la prochaine série animée Disney+ Et si… de Marvel ?.

S’adressant au magazine D23 de Disney, Wright a partagé quelques commentaires sur son rôle en tant qu’être cosmique, ainsi que taquiné les possibilités pour l’avenir du personnage (le spectacle a déjà été renouvelé pour une deuxième saison):

« Dans les bandes dessinées, c’est un observateur – et puis certains. Ici, dans la première saison, il commence comme observateur, mais il devient progressivement plus contraint par ce qu’il regarde. Il existe des possibilités infinies avec cette série au sein du MCU. Je suis ouvert à tout. Une chose que je pense que nous réalisons avec le leadership de Marvel et Kevin Feige, c’est que ce sont des toiles larges et larges sur lesquelles ils peignent. Je n’essaie même pas d’anticiper, donc je suis juste ouvert à tout – comme le serait The Watcher.

Les Watchers ont déjà fait leurs débuts dans le MCU, apparaissant aux côtés de Stan Lee dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, alors peut-être que l’Utau de Wright ne se limitera pas uniquement à l’animation à l’avenir? En attendant, nous verrons le personnage en août lorsque Et qu’est-ce qui se passerait si…? premières sur Disney +.

‘Et qu’est-ce qui se passerait si…?’ retourne le script sur le MCU, réimaginant les événements célèbres des films de manière inattendue. Arrivant à Disney + à l’été 2021, la première série animée de Marvel Studios se concentre sur différents héros du MCU, avec une distribution vocale comprenant une foule de stars qui reprennent leurs rôles.

Et si… de Marvel ? voit Jeffrey Wright (Le Batman) exprimant The Watcher aux côtés d’un who’s who des stars du MCU, dont Michael B. Jordan comme Killmonger, Sebastian Stan comme Bucky Barnes, Josh Brolin comme Thanos, Mark Ruffalo comme Bruce Banner/The Hulk, Tom Hiddleston comme Loki, Samuel L. Jackson comme Nick Fury, Chris Hemsworth comme Thor, Hayley Atwell comme Agent Peggy Carter, Chadwick Boseman comme Black Panther, Karen Gillan comme Nébuleuse, Jeremy Renner comme Hawkeye, Paul Rudd comme Ant-Man, Michael Douglas comme Hank Pym, Neal McDonough comme Dum Dum Dugan, Dominic Cooper comme Howard Stark, Sean Gunn comme Kraglin, Natalie Portman comme Jane Foster, Taika Waititi comme Korg, Toby Jones comme Arnim Zola, Djimon Hounsou comme Korath, Jeff Goldblum comme Grandmaster, Michael Rooker comme Yondu et Frank Grillo comme Crossbones.

Et si… de Marvel ? est prévu pour la première sur Disney + en août.

