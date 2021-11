Jega ‘Rdomnai de Halo Infinite est le nouvel ennemi effrayant du Master Chief

Capture d’écran : 343 Industries / Xbox / Halopédia

Avec Halo Infinite approchant rapidement sa date de sortie le 8 décembre, nous commençons à en savoir plus sur l’histoire qui se déroulera entre tous les tournages. L’un des ennemis les plus dangereux du jeu à venir, par exemple, est un mec nommé Jega ‘Rdomnai, qui ressemble essentiellement à une version Jokerfied de l’ennemi devenu l’allié de Master Chief, l’arbitre.

« [Jega’s] presque comme l’inverse de ce que vous attendez de l’arbitre », a récemment déclaré l’écrivain narratif de Halo Jeff Easterling à IGN, faisant référence à l’allié de Master Chief des jeux précédents. « Nous nous sommes demandé : « Quel est l’élément psychologique de l’arbitre ? » »

« L’une des choses que nous avons essayé de faire avec Jega était de faire de lui le personnage le plus effrayant et le plus dérangeant de Halo », a ajouté le directeur créatif associé Paul Crocker. « Juste à chaque fois que vous le voyez… il considère les choses comme des proies. Toute l’expérience de la façon dont il joue avec Chief est juste… comment il est. «

Comme la plupart des ennemis de Halo Infinite, Jega appartient à un groupe connu sous le nom de Banished. Et bien que ce nom puisse évoquer des images de terribles groupes de screamo du milieu des années, ils sont en fait une faction du Covenant, un empire extraterrestre antagoniste de la franchise Halo, qui s’est séparé et a repris Zeta Halo, l’installation encerclée sur laquelle Infinite se déroule.

En tant que l’un des soldats d’élite « Spartan Killer » des Banished, l’objectif principal de Jega est de vaincre Master Chief. Il est même prêt à rompre avec la tradition Covenant et à installer des prothèses robotiques pour le faire.

« Sa soif de bataille et de vengeance l’emporte complètement même sur sa propre fierté de sa propre culture », a déclaré Easterling.

Alors que la plupart des ennemis de Master Chief au fil des ans ont été solennels et militaristes, Jega occupe un important créneau de « petit gars foutu » que la série touche rarement. Et soyons honnêtes : Halo ne bénéficie que des pitreries d’un mec effrayant jouant avec ses protagonistes comiquement bourrus et sérieux.