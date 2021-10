Jelena McWilliams : « Nous devons autoriser les banques à posséder des crypto-monnaies »

Jelena McWilliams, présidente du conseil d’administration de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), a indiqué que les régulateurs bancaires des États-Unis sont à l’écoute des options. Pour que les banques et leurs clients puissent détenir des crypto-monnaies.

« L’objectif est d’établir des règles claires pour que les banques incluent les crypto-monnaies dans leurs services. »

Soit dit en passant, les commentaires de Jelena McWilliams sont venus le même jour que Bloomberg a rapporté que de nombreux régulateurs américains avaient convenu que la Securities and Exchange Commission (SEC) dirigerait les efforts du pays pour réglementer les Stablecoins.

La FDIC veut en savoir plus sur les crypto-monnaies

En bref, la FDIC est l’un des régulateurs bancaires fédéraux aux États-Unis. Et l’une des deux entités qui offrent une assurance-dépôts aux institutions sous réglementation fédérale.

Pour rappel, Jelena McWilliams a indiqué en mai que la FDIC souhaitait en savoir plus sur les crypto-monnaies : « Nous, à la FDIC, suivons de près l’évolution des crypto-monnaies. Et nous prévoyons d’émettre une demande d’information pour en savoir plus.

À ce moment-là, McWilliams a noté que les entreprises de technologie financière s’impliquaient davantage dans le secteur bancaire américain. Par conséquent, notamment à travers la pandémie de COVID-19, la FDIC souhaite que ces entreprises fintech collaborent avec les banques.

Les régulateurs élaborent des lignes directrices pour les banques

Ainsi, une équipe interinstitutionnelle de régulateurs bancaires aux États-Unis composée de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), de la Réserve fédérale (FED) et de l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), unissent leurs forces élaborer une feuille de route réglementaire. Pour que les banques intègrent les crypto-monnaies dans leurs offres de services.

« Mon objectif dans ce groupe institutionnel est de fournir un moyen aux banques d’agir en tant que dépositaires de crypto-monnaies. »

Plus précisément, Jelena McWilliams, s’exprimant lors de la conférence Money 20/20 Financial Technology Conference, a déclaré que les régulateurs bancaires américains travaillaient sur des directives précises. Pour les banques intéressées à interagir avec les crypto-monnaies.

« Je pense que nous devons permettre aux banques d’entrer dans cet espace, tout en gérant et en atténuant correctement les risques. Si nous n’exerçons pas cette activité au sein des banques, elle se déroulera en dehors des banques. Et puis ils ne pourront pas le réguler.

Cependant, McWilliams a également souligné les obstacles à la publication de directives qui intégreraient les crypto-monnaies dans les banques. Le plus grand défi serait la volatilité.

« Le problème là, c’est la valorisation de ces actifs et la fluctuation de leur valeur qui peut être quasi quotidienne. Vous devez décider du type de capital et du traitement de liquidation à attribuer à ces avoirs du bilan.

Selon Michael Saylor : « Quand les grandes banques américaines pourront garder Bitcoin dans leurs bilans, tout le monde voudra l’acheter. Personne n’aura besoin de le vendre et vous ne pourrez pas vous le permettre.

Lorsque les grandes banques américaines pourront détenir du #bitcoin dans leurs bilans, tout le monde voudra l’acheter, personne n’aura besoin de le vendre, et vous ne pourrez pas vous le permettre. Https://t.co/x4NfSt00m4 – Michael Saylor⚡️ (@saylor) 26 octobre 2021

Certains proposent déjà des services liés aux crypto-monnaies

En fait, certaines des principales banques et services financiers du pays n’ont pas évité d’offrir ces services. Par exemple, Mastercard a annoncé qu’elle autoriserait bientôt les commerçants, les banques et les Fintech aux États-Unis à proposer des services et des produits de crypto-monnaie sur son réseau.

De même, US Bank a lancé plus tôt ce mois-ci un service de garde crypto pour les gestionnaires de fonds.

De même, en juillet, JPMorgan Chase a autorisé ses clients de gestion de patrimoine à accéder à des fonds cryptographiques.

Enfin, si une feuille de route fédérale se concrétise, pourrait-elle déclencher une nouvelle vague d’adoption de la cryptographie ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je termine avec cette phrase de Bruce Lee : « Comment pensez-vous que vous deviendrez. »

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport