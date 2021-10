Jelena Ostapenko décroche une place en demi-finale aux dépens de la joueuse de tennis Shelby Rogers

18/10/2021

Le à 10:58 CEST

Jelena Ostapenko, letton, numéro 30 de la WTA et tête de série numéro 24, remporté en deux heures et 16 minutes par 6-4, 4-6 et 6-3 au joueur américain Shelby Roger, numéro 40 de la WTA, en quarts de finale du tournoi WTA 1000 à Biens indiens. Avec ce résultat, nous pouvons continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi WTA 1000 en Biens indiens, les demi-finales.

La joueuse américaine a réussi à casser le service de son adversaire 7 fois, tandis qu’Ostapenko l’a fait 8 fois. De plus, la Lettone a eu une efficacité de 66% au premier service, a commis 8 doubles fautes et a réussi à remporter 52% des points de service, tandis que sa rivale a obtenu une efficacité de 72%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter les 48% de points de services.

Il ne nous reste plus qu’à attendre les demi-finales de la compétition, qui auront lieu samedi prochain à partir de 3h00, heure espagnole, qui se termineront par la confrontation entre Ostapenko et le biélorusse. Victoria Azarenka, numéro 32 et tête de série numéro 27.

La célébration du tournoi Biens indiens (WTA Indian Wells) se déroule du 4 au 17 octobre sur un court extérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 129 joueurs s’affrontent et un total de 96 arrivent à la phase finale.Les joueurs viennent de ceux directement classés, ceux qui ont passé la phase de qualification précédente et les invités.