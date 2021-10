Jem Stansfield: la BBC versera au présentateur 1,6 million de livres sterling de dommages et intérêts pour blessures pendant le rôle | Royaume-Uni | Nouvelles

Jem Stansfield, 50 ans, a subi des blessures qui ont changé sa vie sur le plateau de l’émission de la BBC Bang Goes The Theory. Il a subi des lésions cérébrales et des blessures à la colonne vertébrale alors qu’il travaillait comme “mannequin de crash test” – et a reçu la somme à sept chiffres à la suite d’une bataille avec la Haute Cour avec la société.

Les blessures ont été subies lors du tournage de l’émission de vulgarisation scientifique, au cours de laquelle M. Stansfield a été attaché à une plate-forme spécialement conçue et catapulté le long d’une piste et dans un poteau métallique pour imiter l’effet de frapper un lampadaire dans une voiture.

À la suite de l’incident, l’inventeur, diplômé en aéronautique de l’Université de Bristol, a déclaré avoir subi des lésions de la colonne vertébrale et du cerveau et avoir perdu plus de 3 millions de livres sterling de revenus potentiels futurs.

La demande de dommages et intérêts de M. Stansfield a été contestée par la BBC.

Un procès devant la Haute Cour de Londres a été supervisé par Mme la juge Yip plus tôt cette année, et la décision a été rendue vendredi.

Elle a dit qu’il était “étonnant” que la BBC, qui avait été avertie des dangers, ait autorisé l’expérience à se poursuivre.

Dans sa décision, la juge Yip a déclaré: «J’ai découvert que le demandeur avait subi des blessures au cerveau, à la colonne vertébrale et au système audio-vestibulaire lors des crash tests.

« Bien qu’aucune des blessures physiques n’ait été particulièrement grave, l’effet combiné avec une réaction psychiatrique a causé une constellation de symptômes et de problèmes qui ont entraîné une altération significative du fonctionnement du demandeur.

« L’effet a été de faire dérailler la carrière réussie du demandeur à la télévision ainsi que de restreindre sa jouissance de la vie de manière plus générale. »

Elle a déclaré qu’il y aurait un jugement pour M. Stansfield pour une somme dépassant 1,6 million de livres sterling, le chiffre exact s’élevant à 1 617 286,20 livres sterling.

La juge Yip a déclaré que les parties étaient d’accord pour que M. Stansfield récupère “les deux tiers des dommages évalués comme étant causés par des blessures qu’il a subies lors des crash-tests” à l’âge de 42 ans.

Elle a déclaré: «Il existe des preuves solides qu’avant les tests de collision, il était un homme exceptionnellement en forme. Des séquences vidéo de l’époque montrent qu’il était mince mais avec une forte musculature.

«Il y a des clips de lui en équilibre et marchant sur ses mains et escaladant un bâtiment à l’aide de gants à vide qu’il a créés.

« En 2012, la BBC lui a demandé de subir une évaluation physique avant d’entreprendre un projet impliquant un avion à propulsion humaine, qu’il avait conçu.

“Les résultats suggèrent qu’il jouait au niveau d’un athlète de compétition.”

La juge Yip a déclaré que M. Stansfield était ingénieur de formation et que ses blessures se sont produites lors d’un reportage sur la “sécurité relative des sièges d’auto pour enfants orientés vers l’avant et vers l’arrière”.

Elle a déclaré: “Cette réclamation découle de la réalisation d’un épisode de Bang Goes The Theory dans lequel le demandeur a assumé le rôle d’un” mannequin de test de collision “humain pour un article sur la sécurité relative des sièges d’auto pour enfants orientés vers l’avant et vers l’arrière. .

« Lors du tournage du 8 février 2013, le demandeur a effectué une série de crash tests.

« Il était attaché à une plate-forme comme un kart qui était propulsé le long d’une piste dans un poteau.

« Dans l’introduction de la pièce, le demandeur explique qu’il avait calculé l’expérience pour donner un profil de collision similaire à celui de heurter un lampadaire dans une vraie voiture dans un environnement urbain.

« Les crashs ont été exécutés en avant et en arrière deux fois chacun. Il n’est pas contesté, et peut-être pas surprenant, que le demandeur a subi un préjudice.

“Ce qui est litigieux, c’est l’étendue de cette blessure et les conséquences pour le demandeur.”

À la suite de l’incident, M. Stansfield a déclaré qu’il s’était retrouvé avec une myriade de symptômes qui avaient entraîné une détérioration significative de sa santé.

Mme la juge Yip a déclaré que la BBC a affirmé que “un coup de fouet cervical modéré avec des symptômes dépressifs pouvait à juste titre être attribué aux crash-tests, car cela ne donnerait lieu qu’à des dommages modestes”.

La juge Yip a ajouté : « Je dois dire que je trouve étonnant que quiconque ait pensé que cet exercice était une idée sensée.

« Pour son propre compte devant la caméra, le demandeur simulait une collision routière du type de celle qui cause généralement des blessures.

« On pourrait penser que quelqu’un de son intelligence et de sa formation scientifique aurait pu apprécier le risque.

« En effet, dans la pièce finie, il observe plutôt prosaïquement : ‘Je ne recommanderais pas ça’.

“De même, il y avait des preuves que la BBC avait activement recherché des conseils, avait été avertie du danger, mais avait permis à l’expérience de se poursuivre.”

La juge a déclaré qu’elle n’avait “pas été tenue de déterminer la responsabilité” pour les blessures subies par M. Stansfield, car “cet aspect de l’affaire a été résolu par accord entre les parties”.

Elle a déclaré: “Ils ont accepté de partager la responsabilité des blessures et des pertes résultant des crash-tests dans la mesure où la BBC répondra aux deux tiers de la réclamation.”

À la suite de la décision, la BBC a déclaré avoir procédé à des “ajustements de sécurité” à la suite de l’incident de 2013.

Un porte-parole de la BBC a déclaré après la décision : « Nous prenons la santé et le bien-être de tous ceux qui travaillent pour la BBC très au sérieux.

« Nous examinons constamment les mesures de sécurité sur le plateau et nous avons apporté des ajustements à la suite de l’incident de 2013.

“Nous prenons acte du jugement du tribunal dans cette affaire complexe et souhaitons à M. Stansfield le meilleur pour l’avenir.”