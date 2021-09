Jem Wolfie informe les fans qu’il utilise toujours son compte OnlyFans

Le beau modèle e influenceur L’Australienne Jem Wolfie s’est rendue sur son compte sportswear pour annoncer la bonne nouvelle qu’elle est toujours active sur son compte OnlyFans, où elle partage du contenu exclusif d’elle.

Le beau fille de remise en forme Jem Wolfie continue d’impressionner ses fans même si elle n’a plus son compte Instagram officiel, car les comptes de fans continuent de ravir tout le monde avec plus de photos d’elle où elle laisse peu de place à l’imagination.

A cette occasion, il a annoncé à travers une publication où il ne montre que son visage angélique qu’ils peuvent encore trouver du contenu mis à jour sur la célèbre plateforme de Seuls les fans.

Et comme vous vous en souvenez peut-être, au mois de décembre de l’année dernière, son compte Instagram officiel a été bloqué pour avoir partagé autant de contenu de niveau supérieur où il s’agissait principalement de photographies sans vêtements ou avec très peu de vêtements.

Il convient de noter que Wolfie a fait ses débuts en se faisant connaître dans son Australie natale en tant que chef et à partir de là elle est devenue célèbre, cependant, petit à petit, elle montrait plus de qualités pour différents types d’activités et c’est ainsi qu’elle a réussi à devenir aujourd’hui l’un des influenceurs les plus complets.