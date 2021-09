in

Jem Wolfie met ses charmes dans le sable et surprend les fans | Instagram

La reine du fitness et maquette Jem Wolfie sait parfaitement chauffer son public et à chacune de ses photographies elle le montre, car bien que ce ne soit plus elle qui les publie, ses propres fans se voient confier la tâche de le faire.

C’est vrai, la belle fille de remise en forme Il continue d’impressionner ses followers bien qu’il n’ait plus son compte Instagram officiel avec chacune de ses photographies, ce qui rend plus d’un fou et en redemande.

Aujourd’hui nous allons vous montrer une photo où la coquette influenceur elle pose sur la plage, précisément sur le sable, laissant ses charmes de devant et ceux de derrière à la vue de tous, faisant ainsi monter la température de tout le monde.

Jem est un modèle aux multiples facettes qui exerce diverses activités et s’est fait connaître dans son Australie natale en tant que chef, cependant, ce métier a été rejoint par de nombreux autres, qu’elle a partagé depuis le début sur ses réseaux sociaux, s’avérant être une femme qui sait tout.

Notamment, Wolfie a pris la décision de garder son contenu derrière un mur payant d’influenceurs et de facturer à ses fans des frais mensuels pour voir son contenu.