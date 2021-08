in

Jem Wolfie pose devant le miroir dans une tenue fluo | Instagram

Le beau modèle e influenceur L’Australienne Jem Wolfie s’est avérée être l’un des meilleurs mannequins du monde du sport et en plus de son incroyable beauté, elle est aussi un exemple à suivre sur les réseaux sociaux.

La belle maquette L’Australienne Jem Wolfie sait parfaitement comment faire en sorte que ses followers soient plus que ravis d’elle et elle les ravit constamment avec des photographies et des vidéos sans fin où elle revendique ses énormes charmes.

A cette occasion, nous ravirons votre journée avec une vidéo où elle montre sa belle silhouette et ses courbes tout en modelant un ensemble de dentelle vert fluo et l3nc3ria.

A noter que cette belle jeune femme devient millionnaire petit à petit grâce aux abonnements à un site internet appelé “OnlyFans” où elle partage son contenu sans censure, laissant peu ou rien à l’imagination et aussi Kanye West la rémunère pour des publicités promotionnelles sur son label.

Et bien que l’influenceuse depuis décembre ait perdu ses millions d’abonnés sur le réseau social Instagram, ses photographies et tout son contenu sont toujours sur plusieurs comptes dudit réseau social et c’est grâce à ses millions de fans qui aiment la voir sur des vêtements mineurs.