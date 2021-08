Jem Wolfie refuse tout et laisse les fans avec une température élevée

Jem Wolfie baisse tout, laisse les fans à haute température | Instagram

La coquette maquette et l’influenceur Jem Wolfie sait faire monter la température de ses followers et il le fait en permanence sans lever le petit doigt, ce que peu parviennent à faire, pourtant, de jour en jour, il continue d’être le plus recherché sur les réseaux sociaux.

La vérité est que ce que votre public aime le plus, c’est de le voir à peine couvert, mais Instagram, étant un réseau ouvert, a des termes et conditions qui ne permettent pas de montrer des photographies trop risquées et c’est à cause de cela petit, mais en même temps génial raison pour laquelle son compte officiel Instagram a été supprimé du réseau social il y a près d’un mois.

Aujourd’hui, nous allons vous montrer une photo où elle se vante de ses énormes charmes et surtout de sa silhouette rêveuse et tonique.

Comme nous l’avons mentionné, parce que Jem Wolfie est si actif sur le réseau social Instagram, son compte officiel est désactivé depuis plusieurs semaines, car on dit qu’il a enfreint plusieurs règles.

Alors maintenant que son compte Instagram a été supprimé du réseau social, la basketteuse a également décidé de garder une partie de son contenu derrière un mur payant pour les influenceurs et ainsi facturer à ses fans un abonnement mensuel pour consulter son contenu. .