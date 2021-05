Jemele Hill suscite la colère de Kwame Brown alors que l’ancien joueur de la NBA se déchaîne sur les critiques

Kwame Brown est fou comme l’enfer et il ne le prend plus. L’ancien joueur de Washington Wizard et Los Angeles Laker est fatigué d’être la cible de blagues et il a fait savoir à pas mal de gens dans une série de vidéos qui ont captivé les médias sociaux cette semaine.

Brown, 39 ans, a été repêché n ° 1 à la sortie du lycée en 2001, disputant 12 saisons au total pour la NBA, pour sept équipes, dont les Wizards et les Los Angeles Lakers, mettant fin à sa carrière avec les 76’ers de Philadelphie en 2013. Il était le premier joueur n ° 1 au total repêché dès la sortie du lycée.

Jemele Hill, Kwame Brown (., capture d’écran YouTube)

Depuis sa retraite, Brown, toujours au visage de bébé, est devenu la cible de blagues sur sa carrière, largement connue sous le nom de “ buste ” de la NBA malgré son temps dans la ligue et ses revenus rapportés de 64 millions de dollars.

Originaire de Brunswick, en Géorgie, dans la même ville que Ahmaud Arbery, qui a été tué par deux hommes blancs lors d’un jogging qui ont maintenant été accusés de son meurtre, Brown n’a jamais répondu aux attentes. Il avait à la fois le don et la malédiction de jouer avec deux hommes connus pour leurs normes rigoureuses – Michael Jordan et Kobe Bryant.

C’est peut-être pourquoi la rage de cette semaine a été d’autant plus vicieuse. Après l’ancien joueur de Wizards Gilbert Arenas a référencé Brown comme un «poney de spectacle» sur le podcast «All the Smoke», animé par d’anciens joueurs Matt Barnes et Stephen Jackson, Brown est allé sur ses différentes plates-formes de médias sociaux pour déclencher une réplique profane pour eux tous.

(Crédit: .)

Il s’est également opposé à la façon dont il a été caractérisé sur «All the Smoke» lorsque le propriétaire des Lakers, Jeanie Buss, était dans l’émission. Étant donné que les trois anciens joueurs sont bien connus pour leurs manigances sur et en dehors du terrain, cela peut être l’une des raisons pour lesquelles Brown en a eu assez.

Vous pouvez suivre toute la saga Kwame Brown et les réactions hilarantes de Black Twitter ici.

Ou suivez sa page Instagram ou YouTube qui s’appelle, attendez-le, Kwame Brown Bust Life.

Les hauts et les bas de la saga sont résumés ci-dessous:

Un peu d’histoire: En 2009, Arenas et son coéquipier Javaris Crittenton affronté dans le vestiaire pour une dette de jeu. Les deux ont montré des armes à feu alors que les Arenas étaient déchargés.

Crittenton, cependant, a dessiné une arme de poing chargée sur Arenas. Cela a conduit à la suspension pour toute la saison 2010 et à des accusations de violation des armes à feu. Crittenton n’a jamais joué un autre match de la NBA et purge une peine de 23 ans pour homicide involontaire coupable depuis 2015.

Barnes, comme vous vous en souvenez peut-être, a affronté son ancien coéquipier Derek Fisher à propos de ses relations avec son ex-femme, ancienne star de télé-réalité Gloria Govan. Une bagarre s’ensuivit. Gloria et Derek restent fiancés après que COVID ait reporté leur mariage en 2020.

Podcast «All the Smoke» de Stephen Jackson et Matt Barnes. (Ian Spanier pour Showtime).

Jackson a été l’un des principaux participants au tristement célèbre incident “ Malice in the Palace ” lorsqu’un match entre les Indiana Pacers et les Detroit Pistons s’est transformé en une bagarre de dégagement de bancs impliquant la foule. Il est donc possible que Brown n’ait pas aimé faire l’objet de critiques de la part d’autres anciens joueurs avec leur propre histoire en dents de scie.

cependant, Jemele Hill n’était pas initialement sur la liste de succès de Brown, qui comprenait Charlamagne le Dieu, un natif de Caroline du Sud qui est allé sur les ondes pour partager l’histoire sordide de certains membres de la famille de Brown. Hill a sauté dans la mêlée avec ce tweet:

Kwame Brown m’a fait vérifier la cassette pour m’assurer que je n’ai jamais dit de merde à son sujet. Si je l’ai fait, je suis désolé. S’il te plait, ne parle pas de ma maman. – Jemele Hill (@jemelehill) 18 mai 2021

Brown a été offensé par le tweet supplémentaire de HIll en disant qu’il «avait choisi la violence» que Brown considérait comme une légère, même lorsque Hill a tenté de l’expliquer.

Brown n’a pas apprécié le message, c’est le moins qu’on puisse dire.

À Kwame Brown: J’ai dit que vous CHOISISSEZ la violence. C’est une expression de Game of Thrones. je ne t’ai pas traité de violent. S’il te plaît et merci. – Jemele Hill (@jemelehill) 19 mai 2021

Un utilisateur de Twitter a répondu en suggérant que les personnalités des médias noirs font un meilleur travail en parlant de personnalités noires.

C’est bien … sauf que je n’ai jamais rien dit à son sujet et maintenant il m’a attaqué en ligne, ce qui m’apporte une nouvelle série de menaces sans raison – Jemele Hill (@jemelehill) 19 mai 2021

Alors voici le truc. Brown mérite un peu de grâce, malgré la nature profane de ses diatribes qui se sont mêlées à des attaques personnelles, du colorisme et de la misogynie occasionnelle. Depuis sa retraite, il a eu quelques problèmes hors du terrain, principalement de nature DUI, mais à part cela, il semble vivre une vie calme et privée en Géorgie.

À 17 ans, il a déclaré dans ses premiers mots en tant que joueur de la NBA que son recrutement dans la ligue lui avait permis de surmonter une enfance difficile et de mettre sa mère «sur un terrain de golf». Il a gagné 64 millions de dollars au cours de sa carrière. Brown a déclaré qu’il avait vécu le sans-abrisme, l’insécurité alimentaire et plus encore tout en grandissant en Géorgie comme l’un des huit enfants et que son émergence d’un passé de pauvreté abjecte devrait être sa propre définition du succès.

En 2017, Brown a parlé de son parcours et de la façon dont il était perçu. Peut-être qu’il est temps de respecter ses réalisations et d’arrêter de parler de ses lacunes.

