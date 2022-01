Jemimah et Shikha exclus de l’équipe indienne dirigée par Mithali Raj pour la Coupe du monde féminine de l’ICC en Nouvelle-Zélande

Le vétéran Mithali Raj dirigera l’équipe avec Harmanpreet Kaur comme son adjoint. L’équipe comprend également les vétérans Smriti Mandhana, Jhulan Goswami et le jeune Shafali Verma, entre autres.

La batteuse vedette Jemimah Rodrigues a été retirée jeudi de l’équipe indienne de cricket féminine de 15 membres annoncée pour la Coupe du monde ICC ODI qui se tiendra en Nouvelle-Zélande du 4 mars au 3 avril.

Le vétéran Mithali Raj dirigera l’équipe avec Harmanpreet Kaur comme son adjoint. L’équipe comprend également les vétérans Smriti Mandhana, Jhulan Goswami et le jeune Shafali Verma, entre autres.

Cependant, Rodrigues et le polyvalent Shikha Pandey ont été ignorés du côté en raison d’un manque de forme. Roderigues n’a pas atteint la barre des deux chiffres au cours de la dernière année dans toutes les missions internationales auxquelles elle a participé. Pandey a également été hors de couleur.

La même équipe de 14 membres figurera également dans une série limitée contre la Nouvelle-Zélande du 9 au 24 février, comprenant un T20 International et cinq ODI.

Coupe du monde féminine ICC 2022 et ODI de Nouvelle-Zélande : Mithali Raj (C), Harmanpreet Kaur (VC), Smriti Mandhana, Shafali Verma, Yastika Bhatia, Deepti Sharma, Richa Ghosh (WK), Sneh Rana, Jhulan Goswami, Pooja Vastrakar, Meghna Singh, Renuka Singh Thakur, Taniya Bhatia (WK ), Rajeshwari Gayakwad, Poonam Yadav.

Joueurs en attente : Sabbhineni Meghana, Ekta Bisht, Simran Dil Bahadur.

T20I unique contre la Nouvelle-Zélande : Harmanpreet Kaur (C), Smriti Mandhana (VC), Shafali Verma, Yastika Bhatia, Deepti Sharma, Richa Ghosh (WK), Sneh Rana, Pooja Vastrakar, Meghna Singh, Renuka Singh Thakur, Taniya Bhatia (WK), Rajeshwari Gayakwad, Poonam Yadav, Ekta Bisht, S Meghna, Simran Dil Bahadur.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.