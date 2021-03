« J’emporterais Kroos de Madrid »

15/03/2021 à 20:13 CET

EFE

Matteo pessina, milieu de terrain de Atalanta et « héritier » de l’Argentin Alejandro « Papu » Gómez, a atterri sur le Séville en janvier, aux trois quarts, il a assuré ce lundi que s’il le pouvait, il retirerait le Real Madrid à l’allemand Toni Kroos, un joueur qui estime essentiel pour l’équipe madrilène.

Il l’a dit lors de la conférence de presse avant le retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions Entrez Real Madrid Oui Atalanta, dans lequel il aura le défi de remplacer le Suisse Remo Freuler, expulsé au match aller, dans le double pivot de l’entraîneur Gian Piero Gasperini.

« J’emporterais Toni Kroos de Madrid, c’est lui qui donne du rythme à toute l’équipe, il rate quelques passes, tout passe par lui, même si ce n’est pas perceptible car il ne marque pas grand-chose, cela donne de l’équilibre. Je le retirerais certainement », a-t-il déclaré Pessina, qui a l’Allemand pour idole. Le milieu de terrain italien, un élément clé pour l’équilibre de la Atalanta, il a également eu la possibilité d’échanger son maillot avec le numéro 8 madrilène à l’issue du match aller.

« La bonne chose à propos de ces matchs, c’est de les jouer. J’aime les deux positions, au double pivot et au milieu de terrain. L’important sera de bien défendre et si nous le faisons, nous pourrons attaquer et marquer des buts.« , Il a dit Pessina, dont l’équipe cherche à surmonter ce mardi le revers 0-1 du match aller. Il a reconnu qu’il était très excité d’avoir atteint ce niveau dans sa carrière et a raconté une anecdote sur sa première visite à Madrid.

« C’est une grande émotion, Les matchs de la Ligue des champions sont le rêve de tous les joueurs, pouvoir les jouer, c’est couronner un rêve. En 2010, je suis venu à Madrid pour voir la finale des «Champions» et j’étais au Bernabéu avec mon père, quel fan de l’Inter, en regardant cette finale (Inter-Bayern Munich) rêvant de disputer cette compétition. Je l’ai fait et c’est un honneur pour moi. Ensuite, quand vous êtes là, l’émotion passe et c’est un match de football à onze contre onze », a-t-il déclaré.