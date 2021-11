09/11/2021 à 17:29 CET

Plus de trois mois après avoir obtenu sa médaille de bronze à Tokyo, Ana Peleteiro Il a parlé de la façon dont sa vie a été après cette étape importante. « J’en ai déjà un peu marre, mais il semble que petit à petit ma vie redevienne une vie un peu plus normale », a-t-il déclaré dans ‘SER Deportivos’.

L’athlète galicienne a influencé le pouvoir de décision qu’elle a eu. « J’ai dit ‘jusqu’ici’, parce que c’était déjà trop de travail, c’était une débauche totale. J’avais besoin de donner du temps à mes blessures, de profiter de mes entraînements et de retrouver une vie d’athlète plus calme, plus calme dans lequel je ne peux pas monter et descendre car le repos est le pire ennemi d’un athlète et je ne peux pas l’oublier. Je dois avant tout me concentrer sur le repos », a-t-il ajouté.

En tout cas, tout ce qu’il a vécu au cours des 100 derniers jours – les jours exacts depuis qu’il a remporté la médaille au Japon – est quelque chose dont il est également reconnaissant. « Le soutien du peuple, des médias, a été brutal, Je n’aurais jamais imaginé que ma vie pouvait changer d’une telle manière, mais j’en ai marre du fait qu’à cause du travail je descends beaucoup à Madrid, ce voyage me fatigue… « , a ajouté un Peleteiro amusé, qui préfère un style plus » grand-mère « .

« J’ai déjà l’impression d’avoir ma vie de grand-mère, de vieille dame, auquel je suis habitué et que j’aime beaucoup. Je veux ma routine ennuyeuse qui me rende très efficace professionnellement. Je m’y remets déjà, je m’entraîne super dur et mieux que jamais. Je consacre plus de temps à la thérapie, au kiné… », a-t-il expliqué.

Enfin, l’athlète a rappelé qu' »on ne peut pas vivre dans le passé » et veut « mettre un autre médaillon sur les meubles de mes parents, que j’ai déjà mon propre cabinet pour mes médailles. Maintenant, je dois le remplir. » « À ce jour, je peux dire que je suis complètement heureux, à 100% et j’espère que cela se verra plus tard sur la piste. C’est décisif de se battre pour un but et je crois qu’en ce moment je suis sur la bonne voie », a-t-il déclaré.