J’en ai marre de ce $ #! ^ Alors comparons COVID19 à POLIO. (avec une mise à jour mineure) ⋆ .

Faites-vous comprendre: # COVID19 est plus mortel et plus contagieux que #POLIO. À certains moments de cette pandémie, les États-Unis ont enregistré plus de cas de COVID et de décès en une seule journée que la polio causée dans les pires années. De npr:

En 1952 seulement, près de 60 000 enfants ont été infectés par le virus; des milliers ont été paralysés et plus de 3 000 sont morts. Les hôpitaux ont mis en place des unités spéciales avec des machines à poumon en fer pour maintenir les victimes de la polio en vie. Les enfants riches comme les pauvres sont restés paralysés.

Jusqu’à présent, juste en avril 2021, plus de 147 000 cas ont été signalés aux États-Unis et plus de 18 000 décès. Le 12 février 2021 – un seul jour – 99 565 cas et 5463 décès ont été signalés.

Nous en parlons maintenant sur des tons calmes et une crainte silencieuse, mais la polio a effrayé le CRAP hors de nous. Ceux d’entre nous qui sont assez vieux pour se souvenir peuvent parler de faire la queue à l’école pour se faire vacciner et de la façon dont nous essayions de l’effacer de la surface de la planète. Je me souviens qu’en tant qu’enfant, je collectais de l’argent pour la Marche des dix sous dans le cadre de mon tour de passe-passe d’Halloween.

Quand des gens comme le sénateur Ron Johnson et le «docteur» Rand Paul commencent à parler de la façon dont nous en avons assez fait, et que nous pouvons nous détendre maintenant, je veux juste frapper ces idiots dans la gorge. Chaque fois qu’ils veulent «détendre» les mandats de masque et tout rouvrir avant que nous ayons été suffisamment vaccinés, je ressens la même chose. Ils ont oublié à quel point cela peut être grave – et je parie qu’ils ne connaissent personne qui ait besoin d’un poumon de fer.

Ou plus probablement, ils n’ont jamais compris à quel point cela peut être mauvais. Ils ont oublié. Je parierais que la plupart des gens à qui vous demandez penseraient que la polio était bien pire que le COVID-19. La vérité est que COVID est terriblement pire. Comparer les deux est presque comique.

Nous avons mobilisé une nation contre la polio. Le vaccin antipoliomyélitique était OBLIGATOIRE. Nous l’avons tous eu. Nous n’avons pas la polio. Nous devons faire plus maintenant.

Vis anti-vaxxers. Vis «libre choix». C’est une urgence publique. La liberté de choix de personne ne l’emporte sur mon droit de ne pas mourir. Ou même leur droit de ne pas mourir.

Les vaccins COVID-19 doivent être OBLIGATOIRES. Chaque être humain a besoin de l’obtenir. Mobiliser la nation.

METTRE À JOUR: Appelons-nous toujours cela la liste des enregistrements? Quoi qu’il en soit, merci à tous d’avoir lu et débattu et d’avoir mis mon petit peu de diatribe au sommet. Dans un effort pour être totalement transparent, j’ai été vacciné contre la polio en 1970 en faisant la queue avec tous les autres élèves de première année de mon école primaire rurale nommés d’après la maison d’un éminent propriétaire d’esclaves. J’ai eu un morceau de sucre et le même jour j’ai aussi eu un test de vision et un test d’audition – le tout fait à l’école. Je passerais les tests d’audition et de vision une fois par an pendant les cinq prochaines années. Je remarque que nous ne faisons plus ça.

